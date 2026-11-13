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Лоренцо Мзсети пречупи Уго Умбер след страхотен обрат и е на полуфинал в Стокхолм

  • 13 ное 2026 | 02:06
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Лоренцо Мзсети пречупи Уго Умбер след страхотен обрат и е на полуфинал в Стокхолм

Лоренцо Музети се класира за полуфиналите на ATP 250 турнира в Стокхолм след драматичен обрат срещу френския тенисист Уго Умбер. Италианецът триумфира с 7:6(5), 3:6, 6:4 след над два часа оспорвана и интензивна игра на корта в шведската столица.

Срещата започна изключително равностойно, като в първата част двамата състезатели поддържаха високо ниво на сервис и стигнаха до тайбрек. В него Музети показа по-здрави нерви и излезе напред в резултата след 7:5 точки.

Втората част премина под контрола на Умбер, който поведе с 5:2 и бързо затвори сета с 6:3. Французинът пренесе инерцията си и в решаващата трета част, в която проби рано сервиса на своя съперник. Музети обаче демонстрира забележителен характер, върна пробива и пое пълния контрол върху мача, за да затвори двубоя с 6:4 в своята полза.

С този успех 24-годишният италианец потвърди отличната си форма, записвайки 10 победи в последните си 12 мача на професионалната верига.

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В спора за място на финала поставеният под номер три Музети ще се изправи срещу първия в схемата Тейлър Фриц. Американецът стигна до полуфиналите без игра в четвъртфиналната си фаза, след като Холгер Руне бе принуден да се откаже от мача поради контузия в задното бедро.

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