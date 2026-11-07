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Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

  • 7 ное 2026 | 10:06
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Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

Списъкът с участниците във Финалите на ATP за 2026 година вече е окончателно ясен.

След като Карлос Алкарас победи Тейлър Фриц в петък на четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж, Рафаел Ходар си осигури участие в заключителния турнир за сезона. Той се присъединява към Александър Зверев, Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис и Франсис Тиафо.

Ходар с невероятен рекорд, какъвто няма дори Надал
Ходар с невероятен рекорд, какъвто няма дори Надал

Зверев (2018 и 2021 г.) и Медведев (2020 г.) са двамата бивши шампиони на сингъл във Финалите на ATP, които ще участват в тазгодишното издание. Надпреварата ще се проведе в Торино от 15 до 22 ноември. Четирима тенисисти ще дебютират в заключителния турнир за сезона – Коболи, Фис, Тиафо и Ходар. Начело на участниците е Зверев, който е новият номер 1 в световната ранглиста на ATP и се класира за Финалите за девети път.

Трима тенисисти, които са достигали до първото място в световната ранглиста – Зверев, Алкарас и Медведев, ще се състезават в зала „Иналпи Арена“. Всеки шампион от Финалите на ATP от 2020 година насам вече е бил номер 1 в света. През 2024 година Ходар беше спаринг партньор на участниците във Финалите на ATP за млади тенисисти (Next Gen ATP Finals), а през 2025 година сам се класира за турнира. Сега той става първият играч след своя сънародник Алкарас, който успява да се класира за Финалите на ATP в годината след участието си в Next Gen ATP Finals. Алкарас постигна това през 2021 и 2022 година.

Само преди година Ходар все още беше студент и състезател по тенис в Университета на Вирджиния, като заемаше 166-о място в световната ранглиста. Сега му предстои участие в най-престижния заключителен турнир от сезона на ATP. Коболи ще стане четвъртият действащ италиански тенисист, който ще играе във Финалите на ATP на родна земя, след Матео Беретини, Яник Синер и Лоренцо Музети. За четвърта поредна година италианец се класира за турнира на сингъл в Торино.

Фис ще бъде първият французин, който ще участва във Финалите на ATP след Гаел Монфис през 2016 година. С класирането на Алкарас и Ходар за първи път от 2015 година двама испанци си осигуряват директно участие в турнира. Тогава това постигнаха Рафаел Надал и Давид Ферер. Шелтън ще се опита да стане първият левичар, спечелил Финалите на ATP след Джон Макенроу през 1984 година. Шелтън, който е играл за Университета на Флорида, и Ходар, който е представлявал Университета на Вирджиния, са преминали през колежанския тенис в САЩ. Така за първи път от 2018 година насам двама бивши колежански тенисисти се класират за заключителния турнир на сезона. Предишният подобен случай беше с Кевин Андерсън и Джон Иснър.

10 години по-късно отново французин на Финалите на АТР
10 години по-късно отново французин на Финалите на АТР

Шелтън и Тиафо ще се опитат да станат първите американци, спечелили Финалите на ATP след Пийт Сампрас през 1999 година. Това ще бъде шестото издание на Финалите на ATP, което се провежда в Торино. Жребият е насрочен за четвъртък, 12 ноември, около 13:45 часа българско време, след пресконференция.

Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем
Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

Тази година двете групи в надпреварата на сингъл ще носят имената на Джон Макенроу и Иван Лендъл. При двойките групите ще бъдат кръстени на Тод Уудбридж и Марк Уудфорд.

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Снимки: Imago

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