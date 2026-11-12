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Синер се опитва да възстанови мускулна маса след операция на сливиците

  • 12 ное 2026 | 13:08
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Синер се опитва да възстанови мускулна маса след операция на сливиците

Вторият в световната тенис ранглиста Яник Синер заяви, че е отслабнал много след операцията за отстраняване на сливиците и сега възстановява мускулната си маса, докато продължава да работи за завръщането си след контузия в коляното, съобщава Ройтерс.

Проблемът с коляното на 25-годишния тенисист го държи извън игра, откакто спечели петата си титла от Големия шлем на "Уимбълдън" през юли, но по-рано тази седмица той заяви, че е уверен, че ще се завърне навреме за Откритото първенство на Австралия през януари.

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Във видео, публикувано в сряда в канала му в YouTube, италианецът беше заснет да разговаря с лекар за това как загубата на тегло може да повлияе на възстановяването му. "Върнахме се в Монако и сега тренираме всеки ден, опитвайки се да възстановим мускулната маса", каза Синер във видеото.

"Преди няколко седмици ми премахнаха сливиците и отслабнах значително. Може би го забелязвате по лицето ми – кожата е доста суха. Затова сега правим всичко възможно, за да се върна още по-силен от преди", каза италианецът.

Синер се надява да се завърне навреме за Australian Open
Синер се надява да се завърне навреме за Australian Open

Наскоро Синер се раздели с треньора си Дарън Кейхил след четири години съвместна работа, а шведът Магнус Норман се присъедини към треньорския екип на италианеца.

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