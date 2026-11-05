Коболи е шестият италианец на Финалите на АТР

Флавио Коболи ще бъде сред осемте участници във Финалите на ATP през 2026 г. Това вече е официално. Надпреварата за класиране приключи за родения в Рим тенисист, който математически си осигури място в заключителния турнир на сезона. Той ще се проведе от 15 до 22 ноември в зала „Иналпи Арена“ в Торино. Коболи постигна това, без дори да излезе на корта на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж – последната надпревара за сезона, която носи точки за класацията.

Окончателното потвърждение дойде след загубата на испанеца Рафаел Ходар от Каспер Рууд с 3:6, 4:6. Този резултат сложи край на надеждите на испанеца и направи математически невъзможно достатъчен брой от преследвачите на Коболи да го изпреварят в класацията, която определя осемте участници във Финалите на ATP.

Решението на италианеца да пропусне турнира в Париж заради повторното обостряне на мускулния проблем, който получи във Виена, се оказа далновидно – поне от днешна гледна точка. Коболи, който се отказа през сълзи по време на италианското дерби с Матео Беретини, сега ще може да се съсредоточи върху възстановяването си преди дебютното си участие във Финалите на ATP.

Коболи ще стане шестият италиански тенисист, участвал на сингъл във Финалите на ATP, след Адриано Паната, Корадо Барацути, Матео Беретини, Яник Синер и Лоренцо Музети.

Неговото класиране придобива особено значение през сезон, в който Синер няма да участва в надпреварата. Италианецът, който е извън кортовете от месеци, е решил да планира завръщането си за демонстративния турнир Six Kings Slam в Рияд. Състезанието събира някои от най-големите звезди в световния тенис и се отличава с по-лек формат, по-ниско натоварване и кратка продължителност.

Отсъствието на шампиона от Южен Тирол обаче няма да остави италианската публика без свой представител във Финалите на ATP. На корта ще излезе 24-годишен тенисист, който все още има много какво да доказва. За Коболи класирането представлява кулминацията на един изключително успешен сезон и възможност за първи път да премери сили с елита на световния тенис в последното засега планирано издание на Финалите на ATP в Италия.

Финалите на ATP ще се проведат от 15 до 22 ноември в зала „Иналпи Арена“ в Торино. Форматът на надпреварата остава непроменен и следва утвърдената през годините система с групова фаза. Осемте най-добри тенисисти на сингъл за сезона ще бъдат разделени в две групи по четирима, като всеки ще играе срещу останалите трима в своята група.

Първите двама в крайното класиране на всяка група ще продължат към полуфиналите, чиито победители ще се срещнат в мача за титлата. За Торино това ще бъде шестото поредно издание на турнира. През годините събитието придоби все по-голямо значение и от икономическа гледна точка, особено след първите издания, които все още бяха белязани от ограниченията заради пандемията.

През 2025 г., според оценка на Boston Consulting Group, общият икономически ефект от турнира е достигнал 591,1 милиона евро, включително преките, косвените и допълнителните икономически ползи.

Надпреварата е привлякла близо 230 000 зрители – точно 229 879, като е допринесла за създаването или запазването на повече от 4150 работни места.

Тези показатели за пореден път потвърждават огромното значение на събитието, ако изобщо е било необходимо допълнително доказателство. Организаторите се надяват да постигнат подобни резултати и тази година, въпреки отсъствието на Яник Синер.

Междувременно Торино получи удължаване на домакинството си за още едно издание през 2027 г. Дали то наистина ще бъде последното, предстои да разберем. Може би тогава сред осемте най-добри тенисисти на сезона ще има повече от един представител на Италия.

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