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Романтика в италианския тенис! Коболи се призна в любов на Синер

  • 13 ное 2026 | 02:44
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Романтика в италианския тенис! Коболи се призна в любов на Синер

Италианският тенисист Флавио Коболи разкри емоционалното съобщение, което е получил от своя сънародник Яник Синер, след като бе принуден да се откаже поради контузия в мача срещу Матео Беретини на турнира във Виена. Въпреки неприятния инцидент, Коболи успее да се възстанови за своя дебют на ATP Финалите в Торино.

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"Получих много топло съобщение от него, когато се контузих във Виена: 'Обичам те', ми написа той. Яник не е в Торино, но е сякаш е тук. И когато се свързва с мен, това означава много за мен", заяви Флавио Коболи пред Corriere della Sera.

В мача от втория кръг на турнира от сериите ATP 500 във Виена срещу Матео Беретини, Коболи бе принуден да напусне корта със сълзи на очи при резултат 0:0 сета и 2:5 в първия сет.

"Виена, съжалявам, че си тръгвам по този начин. Обичам този турнир и наистина очаквах с нетърпение да се изправя срещу Матео пред всички вас на трибуните", написа тогава Коболи.

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Яник Синер пропуска финалния турнир на ATP в Торино, както и финалите за Купа "Дейвис", поради контузия в коляното, която прекрати сезона му преждевременно.

За Коболи предстои дебют в груповата фаза в Торино, където е разпределен в група "Иван Лендъл" заедно с Карлос Алкарас, Даниил Медведев и Франсис Тиафо.

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