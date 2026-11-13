Денис Шаповалов и Габриел Диало пропускат финалите на Купа "Дейвис"

Канадският отбор за Купа "Дейвис" претърпя сериозен удар преди финалите от надпреварата (Final 8), които ще се проведат от 24 до 29 ноември 2026 г. в Болоня, Италия. Денис Шаповалов и Габриел Диало отпаднаха от състава поради здравословни проблеми.

Шаповалов получи контузия в аддуктора на 2 ноември по време на мача си от първия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж срещу Карен Хачанов, където бе принуден да се откаже в третия сет.

"Предвид сериозността на контузията, за съжаление нямах достатъчно време да се възстановя, за да бъда напълно готов за финалите за Купа "Дейвис". Винаги обичам да представям страната си, така че съм изключително разочарован", сподели Денис Шаповалов в официално изявление.

Shapovalov and Diallo to miss upcoming Davis Cup finals for Canada due to injury https://t.co/89zcnoSzEi — CBC Sports (@cbcsports) November 12, 2026

Диало пък се възстановяваше от контузия на крака, получена през август, но след опит за завръщане бе принуден да се откаже на турнира в Брест, Франция, на 26 октомври.

"Винаги е голямо разочарование да не можеш да представиш страната си. Направих всичко възможно да бъда готов навреме за Купа "Дейвис", но за съжаление не получих разрешение от моя лекар", сподели Габриел Диало.

Тенис Канада обяви, че Алексис Галарно и Киган Райс са повикани в състава на мястото на контузените играчи. В отбора се присъединяват към Феликс Оже-Алиасим, Лиам Дракстъл и Дънкан Чан.

Водач на селекцията е световният №14 Феликс Оже-Алиасим. Отсъствието на Шаповалов е сериозна загуба, тъй като той и Оже-Алиасим бяха с ключова заслуга за историческата първа титла на Канада в турнира през 2022 г.

Канада ще се изправи срещу тима на Чехия на четвъртфиналите на 24 ноември в Болоня. Победителят от този сблъсък ще се класира за полуфиналите, където очаква по-добрия от двойката между Италия и Южна Корея.

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