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Алекс Ганчев на първи "Чалънджър" финал в кариерата си

  • 13 ное 2026 | 12:10
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Алекс Ганчев на първи "Чалънджър" финал в кариерата си

Българският тенисист Алекс Ганчев е финалист на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният пловдивчанин и Саша Маес (Люксембург) надиграха италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато с 6:2, 6:3 за малко повече от час на корта.

Тандемът на българския десничар реализира два пробива в първия и три във втория сет, и не срещна особени затруднения по пътя към победата.

В спор за титлата Ганчев и Маес ще се изправят срещу победителите от мача между братята Петрос и Павлос Циципас, и Василиос Карипи (Република Южна Африка) и Бенжамен Пиетри (Франция).

Това е първи финал на турнир от сериите "Чалънджър" в кариерата на българина, който към момента заема 827-ото място в световната ранглиста на АТР при дуетите. Благодарение на успеха си на полуфиналите Алекс Ганчев ще прибави 30 точки към актива си за класацията.

Другият българин в надпреварата Адриан Андреев допусна загуба на четвъртфиналите на сингъл срещу Микеле Рибекай (Италия) след 6:7(6) и 40:15 точки в първия гейм на втория сет. 25-годишният софиянец, който премина през квалификациите, сложи край на участието си заради физически проблем.

Въпреки това Андреев заработи 11 точки за ранглистата на АТР, в която заема 584-тото място.

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