Мерино: Тези, които завършват мачовете, печелят първенствата

Халфът на Испания Микел Мерино коментира факта, че продължава да бъде резерва в тима, въпреки че често вкарва важни голове в мачовете, в които влиза от пейката. Той призна, че се надява на повече игрово време, но също така подчерта, че проявява разбиране спрямо решенията на селекционера Луис де ла Фуенте.

“Разбира се, на кой играч не би му се искало да има повече игрово време? В нито един момент не съм си мислил, че не съм важен. Имам доверието на треньора и се чувствам привилегирован. Със съотборниците ми знаем, че ни харесва поравно, но решава спрямо контекста и обстоятелствата. Никога няма да ме чуете да се оплаквам, знам колко трудна е работата на треньора. Това, че съм с ключова роля в края на мачовете, го приемам като нещо позитивно. То е част от това, което трябва да бъде един играч - да е адаптивен към всякакви ситуации. А и да ме поздравяват за добре свършената от мен работа винаги е позитивно, дори и това да означава, че съм влязъл от пейката. За играчите е трудно да свикнат с подобна роля, защото сме “егоисти” и имаме индивидуална гледна точка. Баща ми обаче е треньор, което ме научи да гледам на футбола по различен начин. Знам, че наставникът е поставен в сложна ситуация. Както казва самият Луис, тези, които завършват мачовете, печелят първенствата. Това те убеждава малко повече, въпреки че ние, играчите, знаем, че колкото повече време си на терена, толкова по-голямо удоволствие изпитваш”, коментира Мерино на днешната си пресконференция.

🚨 Mikel Merino on What player wouldn't want to be a starter? "I feel privileged to be here and to have had this coach for years." 🇪🇸 "We know he cares about us equally, and you won't hear me complaining." https://t.co/t7UufG0UTh — • (@ArsenalSector) November 11, 2026

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Снимки: Gettyimages