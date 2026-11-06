Важен играч от сензацията Комо с първа повиквателна за Испания

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящите двубои срещу Чехия и Англия, с които европейските шампиони ще сложат край на международната кампания за годината. Оповестяването на състава бе придружено от емоционално видео, отдало почит на жертвите от железопътната катастрофа в Урда, както и на Хесус де Мигел.

El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/fikCshzDH4 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

Централният защитник на Комо Хакобо Рамон получава заслужено признание за отличния си сезон в отбора на Сеск Фабрегас и за първи път е повикан в мъжкия национален отбор. Юношата на Реал Мадрид влиза в групата на четиримата централни защитници, а Марк Пубий ще заеме позицията на десен бек – пост, на който се представи стабилно и по време на предишния международен прозорец.

Останалите новости в състава са свързани с включването на нов четвърти вратар (Алваро Вайес от Бетис), завръщането на Пабло Бариос и Андер Баренечеа, както и повиквателната за Марк Рока, който ще действа като дефанзивен халф. Полузащитникът на Бетис е поредният футболист, който преминава от младежкия в мъжкия национален отбор, след като беше част от състава на Испания до 21 години, спечелил европейската титла под ръководството на Луис де ла Фуенте през 2019 г. В нападение Роберто Фернандес запазва мястото си.

Аут заради контузии са Ерик Гарсия, Родри и Дани Олмо.

Испания, който е с пълен актив (12 точки) от началото на тази кампания в Лигата на нациите, е в серия от 11 поредни победи и 42 мача без загуба – 43, ако се броят само официалните срещи. Тимът вече си осигури участие на четвъртфиналите. Остава да се разбере дали ще завърши на първо място в групата и ще изиграе реванша у дома, или ще остане втори, ще приеме съперника в първия мач на „Местая“ и ще гостува в реванша.

Ако Англия победи Хърватия на „Уембли“ в четвъртък, всичко ще се реши в Мадрид три дни по-късно. Англичаните имат девет точки, но ако повторят победата си с 3:2 над Испания на „Уембли“, ще имат предимство заради по-добрата обща голова разлика. Ако Испания постигне същия резултат като Англия и Хърватия в техния двубой, ще ѝ бъдат достатъчни равенство и победа. Загуба ще я лиши от първото място.

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