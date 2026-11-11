Ханзи Флик даде почивка на играчите

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е дал почивка в рамките на пет дни на играчите, които не са с националните си отбори, съобщава “Марка”. Много от футболистите на каталунците ще играят за страните си следващите дни, но има и доста играчи, които са на клубната база.

Дани Олмо, Жул Кунде, Еспарт, Родри и Рууни Барджи се възстановяват от контузии. Андреас Кристенсен, Войчех Шчесни, Алехандро Балде, Жерард Мартин, Габриел Жезус, Ерик Гарсия, Карим Адейеми и Браян Фаринас не са повикани в националните си отбори.

Вчера те тренираха за последен път преди да излязат във ваканция. В заниманието участваха и младите Алекс Гонсалес и Макс Бонфил от резервния отбор. Всички налични играчи ще се съберат отново следващия понеделник.

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