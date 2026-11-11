Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия

Манчини: Ще се опитаме да спечелим срещу един от най-добрите отбори в света

  • 11 ное 2026 | 21:15
  • 1240
  • 0
Манчини: Ще се опитаме да спечелим срещу един от най-добрите отбори в света

Селекционерът на Италия Роберто Манчини подчерта, че тимът му ще се опита да надгради върху досегашното си представяне в Лигата на нациите и да спечели утрешното си домакинство на Франция, която определи като един от най-добрите отбори в света.

“Определено ще се опитаме да затвърдим и подобрим предишните ни изяви. Виждайки, че имаме седем точки и два оставащи мача, също така можем да продължим напред в турнира. Това изглежда позитивно и предвид начина, по който започнаха нещата (домакинска загуба с 0:2 от Белгия - б.р.), малко неочаквано. Направихме добър мач във Франция (равенство 1:1 - б.р.), включително в моментите, в които трябваше да се защитаваме, защото те са страхотен тим. Има аспекти, в които трябва да се подобрим, и се надяваме да го направим утре, за да спечелим мача. Предишният двубой беше труден в определени моменти, като Франция ни натискаше през второто полувреме, когато Джанлуиджи Донарума ни спаси, но утрешният мач ще е различен. Ще се опитаме да спечелим срещу един от най-добрите отбори в света. Зинедин Зидан е спечелил почти всеки мач, познава играчите си доста добре и е спечелил толкова много като треньор на Реал Мадрид. Мисля, че ще има чудесна кариера и като селекционер.

Многото контузии в състава на Франция? Ако Майкъл Олисе хване настинка, не бих имал нищо против. Освен това на Килиан Мбапе му предстоят мачове в Шампионска лига, така че не бих го рискувал. По-добре да си почине утре. Шегата настрана, добре е да играеш срещу толкова силен опонент, това е удоволствието във футбола. Трябва да дадем най-доброто от себе си, да се опитаме да спечелим и да подобрим досегашната ни работа. Франция има толкова много добри нападатели, че е наистина трудно да се избере измежду тях. Що се отнася до нас, в момента имаме крила, които са доста млади и нямат много опит, но в тези мачове те могат да натрупат такъв. Дано през следващите шест месеца всички да са израснали и да са се подобрили. Трябва да викаме млади играчи, за да ги видим и да ги опознаем пряко както за настоящето, така и с поглед към бъдещето. Всички искаха да се налагат млади футболисти, като аз се съгласих, че това изглежда правилно и логично. Хората се оплакват, че те никога не играят, така че ние се опитахме да ги извикаме и да ги опознаем. За един млад играч тренировките с футболисти, които са по-опитни и на по-високо ниво, може да направи голяма разлика”, коментира Манчини на пресконференцията си преди мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Зидан потвърди, че Мбапе няма да играе срещу Италия

Зидан потвърди, че Мбапе няма да играе срещу Италия

  • 11 ное 2026 | 22:33
  • 227
  • 0
Мерино: Тези, които завършват мачовете, печелят първенствата

Мерино: Тези, които завършват мачовете, печелят първенствата

  • 11 ное 2026 | 21:30
  • 1160
  • 0
Сеп Блатер: Инфантино е диктатор и има нужда от психиатър

Сеп Блатер: Инфантино е диктатор и има нужда от психиатър

  • 11 ное 2026 | 20:27
  • 1954
  • 4
Де ла Фуенте се разлюти при въпрос за Ямал: Подобни изказвания са най-жалките

Де ла Фуенте се разлюти при въпрос за Ямал: Подобни изказвания са най-жалките

  • 11 ное 2026 | 20:20
  • 2734
  • 0
Астън Вила удължи договора на още един защитник

Астън Вила удължи договора на още един защитник

  • 11 ное 2026 | 20:08
  • 859
  • 0
Ханзи Флик даде почивка на играчите

Ханзи Флик даде почивка на играчите

  • 11 ное 2026 | 19:58
  • 906
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 20046
  • 30
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 54491
  • 315
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 12832
  • 42
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 13929
  • 36
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 14711
  • 49
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 7984
  • 7