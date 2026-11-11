Манчини: Ще се опитаме да спечелим срещу един от най-добрите отбори в света

Селекционерът на Италия Роберто Манчини подчерта, че тимът му ще се опита да надгради върху досегашното си представяне в Лигата на нациите и да спечели утрешното си домакинство на Франция, която определи като един от най-добрите отбори в света.

“Определено ще се опитаме да затвърдим и подобрим предишните ни изяви. Виждайки, че имаме седем точки и два оставащи мача, също така можем да продължим напред в турнира. Това изглежда позитивно и предвид начина, по който започнаха нещата (домакинска загуба с 0:2 от Белгия - б.р.), малко неочаквано. Направихме добър мач във Франция (равенство 1:1 - б.р.), включително в моментите, в които трябваше да се защитаваме, защото те са страхотен тим. Има аспекти, в които трябва да се подобрим, и се надяваме да го направим утре, за да спечелим мача. Предишният двубой беше труден в определени моменти, като Франция ни натискаше през второто полувреме, когато Джанлуиджи Донарума ни спаси, но утрешният мач ще е различен. Ще се опитаме да спечелим срещу един от най-добрите отбори в света. Зинедин Зидан е спечелил почти всеки мач, познава играчите си доста добре и е спечелил толкова много като треньор на Реал Мадрид. Мисля, че ще има чудесна кариера и като селекционер.

Многото контузии в състава на Франция? Ако Майкъл Олисе хване настинка, не бих имал нищо против. Освен това на Килиан Мбапе му предстоят мачове в Шампионска лига, така че не бих го рискувал. По-добре да си почине утре. Шегата настрана, добре е да играеш срещу толкова силен опонент, това е удоволствието във футбола. Трябва да дадем най-доброто от себе си, да се опитаме да спечелим и да подобрим досегашната ни работа. Франция има толкова много добри нападатели, че е наистина трудно да се избере измежду тях. Що се отнася до нас, в момента имаме крила, които са доста млади и нямат много опит, но в тези мачове те могат да натрупат такъв. Дано през следващите шест месеца всички да са израснали и да са се подобрили. Трябва да викаме млади играчи, за да ги видим и да ги опознаем пряко както за настоящето, така и с поглед към бъдещето. Всички искаха да се налагат млади футболисти, като аз се съгласих, че това изглежда правилно и логично. Хората се оплакват, че те никога не играят, така че ние се опитахме да ги извикаме и да ги опознаем. За един млад играч тренировките с футболисти, които са по-опитни и на по-високо ниво, може да направи голяма разлика”, коментира Манчини на пресконференцията си преди мача.

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Снимки: Gettyimages