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Гатузо: Харесва ми, че отборът е разочарован от този резултат

  • 8 ное 2026 | 21:35
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Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо призна, че му харесва разочарованието на неговите играчи след ремито 1:1 в гостуването на Наполи, макар и самият той да остана доволен от представянето на тима му. Той също така похвали автора на гола за “орлите” Давиде Фратези и асистиралия му Тижани Нослин.

Наполи успя да спре победната серия на Лацио
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“Това е труден терен, а съперникът е силен. Днес влязох в съблекалнята и там беше като в морга. Изиграхме чудесно първо полувреме, а в началните минути на втората част те ни притиснаха, но това беше очаквано. Харесва ми това, че отборът е разочарован от днешния резултат. Горди сме с тези момчета. Да дойдем тук в подобен момент никога не е лесно, така че трябва да сме доволни. Искам да виждам повече усмивки. За мен представянето ни и днес беше налице. Фратези е упорит и направо полудява. Когато се чувства вън от играта, той иска да получава топката. Малцина са играчите в Европа, които атакуват пространствата като него. Ние работим върху неговите скоростни изблици, за да прави подобни неща. Трябва да го прави по-често, но се фиксира върху желанието си да получава топката. През първото полувреме можехме да вкараме още няколко гола с тези пробиви. Ще приемем това представяне, доволен съм.

Нослин е много интензивен. Когато пресира, винаги го прави с истинска агресия. Той е в добра физическа форма и ми харесва като крило. Станал е много по-дисциплиниран в сравнение с летните контроли. Не бива да гледаме класирането, като сега ще се възстановяваме. Играчите ще получат три дни почивка, а в четвъртък подновяваме тренировките. Трябва да презаредим и да не гледаме нищо. Мястото ни всъщност не е на върха, така че трябва да гледаме ден за ден. Днес отново показахме смелост. Страдахме и знаехме, че ще ни поставят в затруднение. Приехме го, а това е проява на манталитет. Сметките са за последните шест-седем мача. В момента трябва да трупаме точки”, коментира Гатузо след равенството.

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Снимки: Gettyimages

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