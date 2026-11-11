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Кейн: Утре ще преживея един от най-големите моменти в кариерата си

  • 11 ное 2026 | 16:57
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Кейн: Утре ще преживея един от най-големите моменти в кариерата си

Капитанът на Англия Хари Кейн заяви, че най-голямата му мечта е да спечели световно или европейско първенство с националния отбор. Преди утрешното домакинство на Хърватия на „Уембли“ нападателят говори за амбициите си, „Златната топка“ и предстоящия рекорд по участия с националната фланелка.

„Да спечеля значим трофей с Англия е най-голямата ми мечта. Световно или европейско първенство, а защо не и двете. Индивидуалните отличия са невероятни, но идват като следствие от стремежа да помагаш на отбора. С Байерн искам да спечеля Шампионската лига“, заяви Кейн.

Нападателят призна, че първият му трофей с Байерн е свалил напрежението след дългото чакане за отборно отличие.

„Беше трудно да се представям добре, но да не печеля трофеи. Това ме направи още по-гладен за успехи и ме изведе на ниво, което може би нямаше да достигна, ако бях спечелил нещо по-рано. След първия трофей с Байерн ми олекна. Успях да се отпусна и да играя по-свободно, без това допълнително напрежение.“

Кейн определи спечелването на „Златната топка“ като „вълшебен момент“ и благодари на съотборниците и щаба за приноса им.

„Вероятно бях подценил каква ще бъде реакцията, ако спечеля. Беше невероятно. Много съм благодарен за подкрепата на всички.“

Утре капитанът ще запише своя мач №126 за Англия и ще стане едноличен рекордьор по участия. Така той ще изпревари бившия вратар Питър Шилтън, чието постижение от 125 срещи се задържа от 1990 година.

„Това показва постоянство на най-високо ниво и е един от най-големите моменти в кариерата ми. Не обичам да си поставям граници. Следващата цел са 100 гола — искам да ги достигна възможно най-скоро. Чувствам се много добре и се надявам да имам още много години, за да видя какво мога да постигна“, заяви Кейн, който до момента има 91 попадения с националната фланелка.

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Снимки: Gettyimages

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