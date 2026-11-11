Кейн: Утре ще преживея един от най-големите моменти в кариерата си

Капитанът на Англия Хари Кейн заяви, че най-голямата му мечта е да спечели световно или европейско първенство с националния отбор. Преди утрешното домакинство на Хърватия на „Уембли“ нападателят говори за амбициите си, „Златната топка“ и предстоящия рекорд по участия с националната фланелка.

„Да спечеля значим трофей с Англия е най-голямата ми мечта. Световно или европейско първенство, а защо не и двете. Индивидуалните отличия са невероятни, но идват като следствие от стремежа да помагаш на отбора. С Байерн искам да спечеля Шампионската лига“, заяви Кейн.

Нападателят призна, че първият му трофей с Байерн е свалил напрежението след дългото чакане за отборно отличие.

„Беше трудно да се представям добре, но да не печеля трофеи. Това ме направи още по-гладен за успехи и ме изведе на ниво, което може би нямаше да достигна, ако бях спечелил нещо по-рано. След първия трофей с Байерн ми олекна. Успях да се отпусна и да играя по-свободно, без това допълнително напрежение.“

"I probably underestimated the response I was going to get if I did win." England captain Harry Kane reflects on the support he's received from winning the Ballon d'Or, as he eyes another record as England's most-capped male player. https://t.co/j02fxNNVO0 📺 Sky 501 https://t.co/9vRH0Tx4vT — Sky News (@SkyNews) November 11, 2026

Кейн определи спечелването на „Златната топка“ като „вълшебен момент“ и благодари на съотборниците и щаба за приноса им.

„Вероятно бях подценил каква ще бъде реакцията, ако спечеля. Беше невероятно. Много съм благодарен за подкрепата на всички.“

Утре капитанът ще запише своя мач №126 за Англия и ще стане едноличен рекордьор по участия. Така той ще изпревари бившия вратар Питър Шилтън, чието постижение от 125 срещи се задържа от 1990 година.

„Това показва постоянство на най-високо ниво и е един от най-големите моменти в кариерата ми. Не обичам да си поставям граници. Следващата цел са 100 гола — искам да ги достигна възможно най-скоро. Чувствам се много добре и се надявам да имам още много години, за да видя какво мога да постигна“, заяви Кейн, който до момента има 91 попадения с националната фланелка.

🚨🚨 Harry Kane va entrer dans l'histoire de l'Angleterre ! 🤩🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Face à la Croatie demain à Wembley, le Ballon d'Or fêtera sa 126e sélection, un record absolu pour les Three Lions. Thomas Tuchel l'a confirmé en conférence de presse. Et pour l'occasion, il présentera son Ballon d'Or au public anglais ! 🌕 📸 @England — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 11, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages