Наполи успя да спре победната серия на Лацио

Отборите на Наполи и Лацио завършиха наравно 1:1 на “Диего Армандо Марадона” в ранния сблъсък от 11-ия кръг на Серия "А". “Партенопеите” записаха трети последователен мач без успех във всички турнири, но за сметка на това прекратиха поредицата от шест шампионатни победи на своя опонент. От друга страна, “орлите” продължават да нямат загуба на този стадион от ноември 2021 година насам, като бяха спечелили предходните си четири визити на този опонент.

Римляните стартираха двубой по-добре, като натискът им даде резултат в 28-ата минута. Тогава Тижани Нослин напредна с топката и накрая я подаде на връхлитащия Давиде Фратези, който се разписа със своя удар. Малко преди почивката Расмус Хойлунд пропусна чудесна възможност да изравни, като Христос Мандас успя да спре топката на голлинията. Все пак неаполитанците наистина възстановиха равенството, но в 48-ата минута. Тогава Скот Мактоминей засече центриране на Ноа Ланг, след което топката се отклони в крака на резервата Алфонсо Педраса и влезе във вратата като автогол на левия бек. В оставащото време домакините впрегнаха сили да търсят пълен обрат, но не успяха да стигнат до победно попадение. Най-близо беше Кевин Де Бройне в 59-ата минута, когато той преодоля вратаря, но влезлият от пейката Диого Лейте притича и успя да изчисти топката преди да е преминала голлинията.

⏹️ Full time: #NapoliLazio 1-1 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/b9jGxUOIOc — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 8, 2026

Въпреки това реми Лацио остава лидер в класирането с актив от 29 точки, докато Наполи запази десетото си място със своите 15 пункта.

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Снимки: Gettyimages