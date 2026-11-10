Мусолини остава за дълго в Лацио

Лацио обяви продължаването на договора на защитника Романо Флориани Мусолини. Новото споразумение на 23-годишния десен краен бранител е до 2031 г.
Както е известно, футболистът е правнук на бившия италиански диктатор Бенито Мусолини.
„Удължаването на договора ми с тези цветове е източник на огромна гордост за мен. Това е допълнителна мотивация винаги да давам най-доброто от себе си. Напред, Лацио!“, цитира пресслужбата на клуба Мусолини.
Играчът е продукт на младежката система на Лацио. Той се включи в основния състав през 2021 г. Защитникът игра и под наем в Пескара, Юве Стабия и Кремонезе. През този сезон той изигра 11 мача за Лацио в Серия А, отбелязвайки един гол.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago