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Мусолини остава за дълго в Лацио

  • 10 ное 2026 | 20:37
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Лацио обяви продължаването на договора на защитника Романо Флориани Мусолини. Новото споразумение на 23-годишния десен краен бранител е до 2031 г.

Както е известно, футболистът е правнук на бившия италиански диктатор Бенито Мусолини.

„Удължаването на договора ми с тези цветове е източник на огромна гордост за мен. Това е допълнителна мотивация винаги да давам най-доброто от себе си. Напред, Лацио!“, цитира пресслужбата на клуба Мусолини.

Играчът е продукт на младежката система на Лацио. Той се включи в основния състав през 2021 г. Защитникът игра и под наем в Пескара, Юве Стабия и Кремонезе. През този сезон той изигра 11 мача за Лацио в Серия А, отбелязвайки един гол.

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Снимки: Imago

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