Васил Антонов: Много ми се искаше да взема медал, но съм доволен от резултата

Българските атлети, които участваха на Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал), се завърнаха днес в родината. Сред тях беше и Васил Антонов, който завърши четвърти във финала на 400 метра.

“Първо искам да изразя съболезнования към всички за катастрофата на магистрала “Тракия”. На загрявката наистина ми стана лошо заради високата температура, която беше около 41-42 градуса. Много ми се искаше да взема медал, но така се стече състезанието. Все пак съм доволен от резултата за това време на годината.

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В Дакар преживяхме нови емоции, нова култура, запознаваш се с нови хора. Беше готино изживяване. Сега ще си дам малко почивка и след това започваме подготовка за новия сезон”, сподели Антонов при завръщането си в България.



Снимки: БОК, Костадин Андонов и Sportal.bg

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