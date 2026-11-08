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Финалистът на 400 метра в Дакар Васил Антонов: Много съм уморен, но утре ще атакувам медалите

  • 8 ное 2026 | 22:04
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Финалистът на 400 метра в Дакар Васил Антонов: Много съм уморен, но утре ще атакувам медалите

Васил Антонов се класира за финала на 400 метра на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Националът даде второ време във втора полуфинална серия 49.07 секунди при изключително горещо време и температура около 40 градуса.

Битката за медалите в дисциплината ще бъде на 9 ноември от 17:00 часа.

"Имах доста резерв, накрая се огледах, за да видя как съм се поставил в състезанието и накрая реших да отпусна, защото с другото момче бяхме доста напред и няма смисъл от излишна енергия. Доволен съм от времето си. Беше много изморително още на самата загрявка, много тежко беше. Чувствам се доста изморен и като цяло е лошо положението", заяви Антонов след бягането.

"Спестих малко сили, сега ще почина малко тази вечер и утре съм готов. На финала газ до дупка и борба за медал", добави атлетът.

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