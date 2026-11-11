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Бенхаму и Ван Лент бяха избрани за европейски атлети на месец октомври

  • 11 ное 2026 | 10:16
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Бенхаму и Ван Лент бяха избрани за европейски атлети на месец октомври

Френският талант Мезиан Бенхаму и белгийката Яна Ван Лент спечелиха признанието за европейски атлети на месеца за октомври 2026 година. Едва на 17-годишна възраст Бенхаму се превърна в най-младия победител в престижната класация за настоящата година. Той записа най-доброто европейско постижение в историята за юноши под 18 години в бягането на 10 километра, спирайки хронометрите на 28:39 минути на състезанието в Брашов. Това е и най-бързото време в света за неговата възрастова група през 2026 г. Французинът успя да пренесе отличната си форма и на пистата, печелейки бронзов медал на 3000 метра по време на Младежките олимпийски игри в Дакар.

При жените Ван Лент заслужи отличието благодарение на впечатляващия си дебют на полумаратона във Валенсия. Само два месеца след като завоюва бронзово отличие на 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика, белгийската състезателка регистрира време от 67:39 минути в първото си бягане на тази дистанция, оставайки само на седем секунди от националния рекорд на страната си.

Вниманието на Ван Лент вече е насочено към сезона по крос кънтри и предстоящото Европейско първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Белград на 13 декември. През изминалата година тя се нареди четвърта в индивидуалното класиране, но изведе тима на Белгия до историческа отборна титла в Лагоа.

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Снимки: Gettyimages

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