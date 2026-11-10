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Обявиха тримата финалисти за "Атлет на годината" в света за 2026 г.

  • 10 ное 2026 | 17:45
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Алисон дос Сантос, Арманд Дуплантис и Сабастиан Саве са тримата номинирани, които достигнаха до финалния етап в надпреварата за отличието “Атлет на годината“ при мъжете за 2026 година. Престижната церемония на Световната атлетика ще се проведе в Монако.

Тримата финалисти събраха най-голяма подкрепа след четиристранен вот, в който участваха фенове, състезатели, медии и представители на Световната атлетика. Те бяха избрани от първоначален списък от десет претенденти, селектирани от международен панел от експерти в леката атлетика.

Номинираните ще присъстват на официалното награждаване на 29 ноември в Монако, където победителят ще бъде обявен на живо на сцената.

Финалистите:
Алисон дос Сантос (Бразилия)
Постави световен рекорд на 400 метра с препятствия от 45.80 секунди и спечели титлата на състезанието Ultimate с 45.98 секунди – третото най-добро постижение в историята. Завърши сезона непобеден във всичките си 11 старта на препятствия, включително и на финала на Диамантената лига.

Арманд Дуплантис (Швеция)
Подобри собствения си световен рекорд в овчарския скок, записвайки постижение от 6.31 метра. Завоюва титлата от Ultimate, както и златните медали от Световното първенство в зала в Торун и Европейския шампионат в Бирмингам.

Сабастиан Саве (Кения)
Триумфира на маратона в Лондон с нов световен рекорд от 1:59:30 часа. Превърна се в първия атлет в историята, слязъл под границата от два часа в официален, легитимен за рекорди маратон.

Останалите атлети в десетката се класираха в следния ред:

4. Джош Кер (Великобритания и Северна Ирландия)

5. Джа’Коби Тарп (САЩ)

6. Кенет Беднарек (САЩ)

7. Колен Кебинаципи (Ботсвана)

8. Румеш Таранга Патирадж (Шри Ланка)

9. Анди Диас Ернандес (Италия)

10. Кристиян Чех (Словения)

Освен призовете за най-добър атлет на годината при мъжете и жените, по време на церемонията в Монако ще бъдат връчени и наградите за “Изгряваща звезда“ в двата пола, “Треньор на годината“, “Наградата на президента“, както и новата категория – “Момент на годината“.

Имената на финалистките при жените за “Атлетка на годината” ще станат ясни утре.

Колаж: World Athletics

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