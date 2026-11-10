Четирима медицински служители в ареста след подозрение за убийство на 32-годишен бивш атлет

Четирима медицински служители бяха задържани по подозрение в извършване на тежко убийство на 32-годишния бивш лекоатлет, дипломиран кинезиолог и дългогодишен треньор по канадска борба за хора с увреждания Кристиан Йосип Периш. Съдията от Окръжния съд в Загреб Крешимир Девчич наложи на заподозрените едномесечен предварителен арест в затвора "Реметинец“, съобщава изданието "Ютарни лист“.

Периш е починал на 21 октомври в Отделението за зависимости към Клиниката по психиатрия "Свети Иван“ в загребския квартал Янкомир. Според неофициални източници на "Ютарни лист“ медицинският персонал се е намесил, след като пациентът започнал да вика. Интервенцията обаче е завършила с фатален край, а Окръжната държавна прокуратура в Загреб разследва случая като тежко убийство. Към момента точната причина за смъртта и пълните обстоятелства около трагедията все още се изясняват.

В спортната си кариера Кристиан Йосип Периш се състезаваше в дисциплините тласкане на гюле и хвърляне на диск, като с прекъсвания защитаваше цветовете на клуб "Аграм“ до 2021 година. Още в дебютната си година той завоюва две зимни шампионски титли на Хърватия при юношите, а в последната си активна състезателна година спечели три бронзови медала при мъжете на тласкане на гюле. Той записа участия и на две световни първенства за юноши под 18 години, след което успешно завърши Факултета по кинезиология.

По-широката общественост опозна младия мъж през 2023 година благодарение на изявата му в телевизионното предаване "Суперстар“. По време на кастингите той изпълни песента на Томпсон "Само е любов тайна дваю светова“ и се представи като треньор, масажист и магистър по кинезиология.

От лекоатлетическия клуб "Аграм“ изразиха дълбока скръб и подчертаха неговата всеотдайност към спорта за хора в неравностойно положение:

"В такива абсолютно несправедливи житейски моменти, когато внезапно си отива човек в разцвета на силите си и с толкова много възможности пред себе си, няма думи, които да донесат утеха. Скъпи Кики, почивай в мир.“

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