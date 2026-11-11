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Атанас Иванов: Тези успехи амбицират децата и мисля, че ще ги пренесем на голямата олимпиада

  • 11 ное 2026 | 11:07
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Българските атлети, които участваха на Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал), се завърнаха днес в родината. В Сенегал те завършиха с второ място в скока на дължина на Стилиян Орлинов, четвърто на Васил Антонов във финала на 400 м и шесто на Зара Илиева в бягането на 3000 м. С отбора беше и личният треньор на Орлинов Атанас Иванов, който коментира представянето на родните състезатели в Дакар.

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“За мен се представихме много добре - второ, четвърто и шесто място. При тези условия с големи жеги и часова разлика децата се представиха добре. Имахме шанс и за първо място - много фалове направи (б.а. Стилиян Орлинов), трудно състезание беше. Сутринта в 6 часа ни сюрпризираха с допинг контрол кръв и урина, разбиха му малко ритъма.

Сега сме ноември месец, при нормални условия ние сега правим обем в подготовката, сега правихме два пика. Той беше на два турнира в Армения септември месец и оттам се преместихме за това състезание и малко му падна формата. Но иначе всичко мина нормално.

Аз мисля, че Зара Илиева и Васил Антонов се представиха отлично, защото техните дисциплини са функционални и температурните условия повече им повлияха. на Васко му стана лошо още на загрявката. А при Зара на 3000 метра беше убийство

Тези успехи амбицират децата и мисля, че ще ги пренесем на голямата олимпиада, те са малки още”, каза Иванов при завръщането на родна земя.

Снимки: БОК, Костадин Андонов и Sportal.bg

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