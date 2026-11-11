Националите с черни ленти срещу Исландия

Слушай на живо: България - Исландия

Футболистите от българския национален отбор ще носят черни ленти на ръкавите си в предстоящия двубой с Исландия от Лигата на нациите. Преди началото на срещата ще бъде запазена и минута мълчание в памет на жертвите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

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България и Исландия се изправят един срещу друг на стадион "Христо Ботев" в Пловдив в мач от група C4 на 13-и ноември. Днешният 11-и ноември е ден на национален траур.

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