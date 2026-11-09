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Васил Антонов: Накрая стисках зъби, още на загрявката щях да припадна няколко пъти

  • 9 ное 2026 | 20:22
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Васил Антонов остана на крачка от медала в бягането на 400 метра. Талантът от Видин финишира четвърти във финала с време от 47.90 секунди. Той беше и единственият европеец в бягането за разпределението на отличията.

Васил Антонов остана на крачка от медал на Младежките олимпийски игри
Васил Антонов остана на крачка от медал на Младежките олимпийски игри

“Беше доста тежко. Всички знаем, че 400 метра е една от най-натоварващите дисциплини за тялото. Накрая стисках зъби. Доволен съм от резултата - за това време на годината е доста добре. Доволен съм. Това беше максимумът, който можех да дам. Накрая засилих и станах четвърти. Много исках да взема медал, но така се случиха нещата. Много от атлетите колабираха заради жегата. Климатът тук е много тежък - аз още на загрявката щях да припадна няколко пъти”, каза Антонов след финала.

снимки: БОК, Костадин Андонов

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