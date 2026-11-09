Васил Антонов: Накрая стисках зъби, още на загрявката щях да припадна няколко пъти

Васил Антонов остана на крачка от медала в бягането на 400 метра. Талантът от Видин финишира четвърти във финала с време от 47.90 секунди. Той беше и единственият европеец в бягането за разпределението на отличията.

Васил Антонов остана на крачка от медал на Младежките олимпийски игри

“Беше доста тежко. Всички знаем, че 400 метра е една от най-натоварващите дисциплини за тялото. Накрая стисках зъби. Доволен съм от резултата - за това време на годината е доста добре. Доволен съм. Това беше максимумът, който можех да дам. Накрая засилих и станах четвърти. Много исках да взема медал, но така се случиха нещата. Много от атлетите колабираха заради жегата. Климатът тук е много тежък - аз още на загрявката щях да припадна няколко пъти”, каза Антонов след финала.



снимки: БОК, Костадин Андонов

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