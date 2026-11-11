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Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито

  • 11 ное 2026 | 10:34
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Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито

Неразбориите около мениджърския пост в Манчестър Юнайтед могат да доведат до това, че отборът да бъде воден от временен наставник в дербито с Ливърпул, което се явява първият мач за двата отбора след международната пауза. Днес в Монако главният изпълнителен директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс ще се срещнат с миноритарния собственик сър Джим Рактлиф, който трябва да даде зелена светлина за уволнението на Майкъл Карик. Безспорният фаворит за негов наследник е Маурисио Печетино. Проблемът е, че тепърва клубът трябва да се договори не само с аржентинеца, но и с футболната федерация на САЩ, на която трябва да плати компенсация в размер на 10 милиона долара. На този етап бившият мениджър на Тотнъм и Челси ще води "янките" в четвъртфиналните двубои на Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити, като вторият мач е в Синсинати следващия вторник. Мачът в Охайо започва в полунощ в сряда британско време.

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Според Самюел Лъкхърст от "Сън" има реална опасност цялата операция по назначението на Почетино да не приключи навреме, за да може той да подготви отбора за гостуването на "Анфийлд" на 22 ноември. Самата новина за уволнението на Карик, което изглежда на 99% сигурно, може да бъде оповестена и утре.

Бъдещето на Карик ще бъде решено утре
Бъдещето на Карик ще бъде решено утре

Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик" обаче информира, че 20-кратните шампиони на Англия от вчера договорят всички подробности около личните условия на Почетино, за да бъде финализирана сделката бързо, ако бъде потвърдено решението за уволнението на Карик. От "Олд Трафорд" обаче все още не са осъществили контакт с футболната федерация на САЩ. Една от допълнителните трудности е, че Почетино ще иска да дойде в Юнайтед с целия си щаб, което означава, че "червените дяволи" ще дължат още по-сериозни компенсации. Според Бен Джейкъбс става дума за допълнителни около два милиона долара. От страна на Почетино и неговите представители не се очакват никакви проблеми.

"Скай спортс" и "Би Би Си" потвърждават, че преговорите между Юнайтед и Почетино вече са в напреднала фаза, като се чака и окончателното решение за съдбата на Карик.

Междувременно The i Paper съобщава, че мажоритарните собственици от семейство Глейзър са твърдо решени да не изпускат Почетино отново, след като през 2018-а и 2022-ра се отказаха да го назначат за сметка съответно на Оле Гунар Солскяер и Ерик тен Хаг. Глейзър имат силна връзка с Кен Грифин - собственика на един от най-успешните хедж фондове в света, който е помогнал значително с финансирането на новия договор, който Почетино подписа с федерацията на САЩ след Световното първенство. Това може да помогне за ускоряването на целия процес.

Самият Карик отново вече е на тренировъчната база в Карингтън, като продължава да изпълнява задълженията си в очакване на окончателното решение.

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