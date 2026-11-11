Световната шампионка Джесика Схилдер: Все още се чувствам като дете в сектора

Въпреки че записа поредно изключително лято, нидерландската атлетка Джесика Схилдер признава, че все още усеща себе си като "дете“ сред сплотената световна елитна общност в тласкането на гюле.

Спечелването на трето европейско злато и световната титла не са породили дори капка високомерие у нидерландката, макар увереността ѝ съвсем естествено и постепенно да нараства. Предстоящата 2027 година ще изисква именно тази решителност, тъй като пред Схилдер стои трудната задача да защитава две върхови отличия – от световното първенство и от европейския шампионат в зала.

"Чувствам се малко по-зряла и уверена, да“, сподели тя. "Но например Чейс Джаксън е около пет години по-голяма от мен и е като майка за групата. Аз все още се чувствам твърде млада, а понякога дори детински. Израствам, но още не съм стигнала до края на този път. Продължавам да бъда детето, което се учи. Вероятно вече не е редно да говоря така, имайки предвид, че съм световна шампионка, но понякога все пак се усещам точно като дете.“

Релаксация с криминални истории и диамантени гоблени

Постигането на подобни върхове изисква колосални усилия, независимо с каква лекота изглежда всичко отстрани, поради което пълноценната почивка далеч от стадиона и състезателното напрежение е от ключово значение. За целта Схилдер разчита на доста нестандартен начин за разтоварване у дома и преди надпревари.

"Хобито ми е доста специфично – обичам да редя диамантени гоблени, докато гледам документални филми за убийства“, разкрива нидерландската състезателка. "Диамантеният гоблен се състои от малки кристалчета, които се поставят върху платно подобно на рисуването по номера. Изглежда малко по-момичешко. Гледам всичко на криминална тематика. Тед Бънди например не е бил добър човек, но е изключително интересно да се наблюдава. Харесвам всички подобни истории и смятам, че това събужда спортната ми злоба и ме подготвя отлично за състезанията.“

Този необичаен ритуал дава отлични резултати при Схилдер и тя ще продължи да залага на него при подготовката си за кампанията през 2027 година.

С поглед към новия сезон без диоптри

Докато голяма част от лекоатлетите почиваха в паузата между сезоните и тепърва поставяха основите на зимната си подготовка, нидерландката премина през дългоочаквана очна интервенция. След финала на сезона Схилдер се подложи на операция за поставяне на вътреочни лещи, с което се освободи от необходимостта да използва контактни лещи всекидневно.

Тя поясни, че зрението ѝ не е позволявало извършването на обикновена лазерна корекция, така че приложената манипулация подобрява драстично както качеството ѝ на живот, така и тренировъчния процес.

"Невероятно е, вече виждам всичко съвършено ясно по всяко време“, разказа с вълнение тя. "Очаквах тази операция отдавна, тъй като подготовката за нея продължи около година и половина. Изключително съм щастлива, че всичко премина успешно. Вече няма да се тревожа за смяна на контактни лещи при часови разлики, нито ще страдам от сухота в очите. Виждам кристално. Може би сега дори ще виждам точно къде пада гюлето на границата от 21 метра и когато напускам сектора, ще бъда напълно спокойна и удовлетворена.“

С подобреното си зрение Схилдер ще се стреми да защити континенталната си титла на закрито на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Валенсия през 2027 година. Преди това тя ще присъства на официални церемонии по награждаване в родната си Нидерландия, след което ще проведе тренировъчен лагер в Южна Африка, а първият ѝ старт във Валенсия е насрочен за 28 януари.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages