Васил Антонов остана на крачка от медал на Младежките олимпийски игри

Последният български атлет на Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал) Васил Антонов остана на крачка от медала в бягането на 400 метра. Талантът от Видин финишира четвърти във финала с време от 47.90 секунди. Той беше и единственият европеец в бягането за разпределението на отличията.

Шампион на 400 метра при юношите стана представителят на ОАЕ Омар Саид с личен рекорд от 46.40 сек. Втори завърши Мустафа Ядама (Гамбия) с 46.93 сек, а третото място зае Лю Хан (Китай) с 47.16 сек.



След състезанието Антонов заяви, че бягането е било изключително тежко заради горещината, но ще продължи да работи и да постигне голямата си мечта - участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. На финала няколко от бегачите колабираха, а температурата на слънце беше над 45 градуса.



снимки: БОК, Костадин Андонов

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