Напрежението между Мбапе и Дембеле продължава и трови атмосферата в националния отбор, твърдят във Франция

Церемонията по връчването на „Златната топка“, завършила с триумфа на Хари Кейн, вече отмина, но негативните последици от съпътстващата я медийна кампания остават все така осезаеми.

Това се вижда най-ясно в силно обтегнатите взаимоотношения между звездите на Франция Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Някогашните близки приятели видимо са се дистанцирали един от друг, твърди реномираното издание "Екип".

The rift between Kylian Mbappé (27) and Ousmane Dembélé (29) has created a tense atmosphere and a certain unease within the France squad. The Real Madrid striker even found himself isolated during the last training camp - the story. (L'Éq) 👇 https://t.co/EmzirM5OAc — Get French Football News (@GFFN) November 10, 2026

Повод за раздора станаха изказвания на Мбапе по адрес на бившия му клуб Пари Сен Жермен. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза, че в последния му сезон в състава на парижани не е имало други ярки фигури освен самия него, а Дембеле е станал истински разпознаваем чак след неговото напускане в посока Мадрид. Носителят на "Златната топка" за 2025 г. пък е приел зле тези думи, макар че и двамата футболисти неколкократно отричаха впоследствие да има конфликт помежду им.

Според информациите Усман е престанал да общува и дори не отговарял на съобщенията на нападателя на Реал Мадрид в WhatsApp. Мбапе пък е изглеждал по-изолиран и притеснен от обикновено, напълно озадачен от реакцията на Дембеле, която определил като крайно преувеличена.

🚨 AMBIANCE GLACIALE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ CHEZ LES BLEUS ! 🇫🇷😬 Selon L'Équipe, le capitaine tricolore traverse un rassemblement sous haute tension : 👉 Clash avec Dembélé : silence radio d'Ousmane, qui n'a même pas répondu à son message WhatsApp. 👉 Plus isolé : sans son relais Thuram (forfait), son attitude divise dans le vestiaire. Zinédine Zidane compte l'aligner seul en pointe face à l'Italie pour calmer la tempête ⚽️ — Foot Mercato (@footmercato) November 10, 2026

В създалата се обстановка капитанът на „петлите“ се е опитал да потърси по-близък контакт със съотборниците си и с членовете на щаба. Това негово внезапно поведение обаче е било разтълкувано от някои в лагера като проява на опортюнизъм. Отсъствието на контузилия се Маркюс Тюрам, който се е явявал като своеобразен медиатор в отношенията между двамата, също не спомагало за добрата атмосфера в съблекалнята.

Натрупването на тези фактори е довело до крайно неловка атмосфера сред играчите на националния отбор. Въпреки че Дембеле се наложи да се оттегли от състава на Франция за ноемврийските международни срещи, напрежението между двамата лагера така и не стихва, като се твърди, че извън камерите крилото използва всяка възможност за хапливи подмятания по адрес на своя колега.

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Новият селекционер Зинедин Зидан ще има важна роля да потуши напрежението между звездите си. Очаква се срещу Италия Мбапе да бъде в ролята на единствен нападател, твърди още "Екип".

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