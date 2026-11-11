Стилиян Орлинов: Идол ми е Божидар и искам някой ден да го бия

Българските лекоатлети се завърнаха днес от участието си на Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал. Сред тях беше и сребърният медалист в скока на дължина Стилиян Орлинов. Ето какво сподели той при завръщането си на летище “Васил Левски” в София.

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“Чувствам се супер, доста съм доволен. Постижението не е това, което очаквахме, но съм доволен от медала. Определено целях доста по-голям резултат от личното ми (8.55 м), не го постигнахме, но може би климатът доста повлия в състезанието. Беше доста топло, организацията ни даваше зор да бързаме, тъй като било доста горещо. Стана направо невъзможно.

Може би вървя по стъпките на Начева, която беше шампионка на Младежките олимпийски игри през 2018 г., но това не пречи Божидар (б.а. Саръбоюков) да си ми остане идол, все пак е в моята дисциплина. Гледам да го гоня и дай боже някой ден да го бия”, каза възпитаникът на Атанас Иванов при завръщането си в България.

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Снимки: Sportal.bg