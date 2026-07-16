Васил Антонов се класира за полуфиналите на 400 м на Европейското в Риети

Националният рекордьор на България на 400 метра при юношите под 18 години Васил Антонов се класира за полуфиналите в дисциплината на Европейското първенство за възрастта, което се провежда в Риети, Италия. Възпитаникът на Мирослав Радуканов завърши трети в своята серия с 48.42 секунди и продължи напред по право. Този резултат му отреди 13-та позиция в сериите.

Другият българин в дисциплината Стилян Панев се нареди шести в своята серия с 49.25 сек и така не успя да намери място в полуфиналите с едно от четирите “губещи” времена. Той остана на крачка от полуфиналите, след като се нареди 25-и, а напред продължиха първите 24 състезатели.

Полуфиналите са утре в 18:40 часа българско време.

Симона Андреева не успя да намери място във финала на диск при девойките, след като в най-добрия си опит в квалификациите изпрати уреда на 40.34 метра. Този резултат отреди на българката 27-о място в общото класиране. Другата родна представителка в дисциплината Стефани Димитрова се нареди 32-ра с 39.21 м.

В бягането на 400 метра при девойките българката Евгения Стоименова не се класира за полуфиналите, след като завърши шеста в своята серия с 57.41 сек. С този резултат тя се нареди 36-а.

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