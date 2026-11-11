Фенербахче се сбогува официално с Дирк Каут

След назначаването на Емре Бельозоглу начело на Фенербахче, неяснотите около бъдещето на Дирк Каут в клуба намериха своя окончателен отговор. Нидерландецът, който временно пое функциите на старши треньор след раздялата с Исмаил Картал, води „жълто-сините“ в срещите срещу Гьозтепе и Ливърпул.
След като Бельозоглу бе официално обявен за нов наставник, позицията на Каут остана под въпрос, но днес от ръководството на гранда от Истанбул потвърдиха, че пътищата им с клубната легенда се разделят.
Турският клуб публикува емоционално съобщение, с което благодари на нидерландеца за отдадеността и приноса му:
„Благодарим ти, Дирк Каут!
Нашата съвместна история с жълто-сините цветове започна преди години и връзката помежду ни никога не прекъсна. Ти бе до нас първо на терена, а след това и на треньорската скамейка. Със своята любов и всеотдайност към фланелката спечели специално място в сърцата на всички ни.
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Изказваме ти искрена благодарност за всичко, което даде на тези цветове. Днес ти казваме довиждане, но мястото ти в това голямо семейство никога няма да се промени. Защото някои сбогувания не са раздяла, а израз на вечна връзка.“
Каут записа 200 участия като играч на Ливърпул между 2006 и 2012 г., преди да премине във Фенербахче, където спечели титлата на Турция две години по-късно. До момента в треньорската си кариера нидерландецът е бил начело на белгийския Беершот, както и Адо Ден Хааг и Дордрехт в родината си. През юни той стана част от треньорския щаб на Исмаил Картал във Фенербахче, като в гореспоменатите два мача бе и временен треньор на истанбулци.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago