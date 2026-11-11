Фенербахче се сбогува официално с Дирк Каут

След назначаването на Емре Бельозоглу начело на Фенербахче, неяснотите около бъдещето на Дирк Каут в клуба намериха своя окончателен отговор. Нидерландецът, който временно пое функциите на старши треньор след раздялата с Исмаил Картал, води „жълто-сините“ в срещите срещу Гьозтепе и Ливърпул.

След като Бельозоглу бе официално обявен за нов наставник, позицията на Каут остана под въпрос, но днес от ръководството на гранда от Истанбул потвърдиха, че пътищата им с клубната легенда се разделят.

Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! 🙏 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 11, 2026

Турският клуб публикува емоционално съобщение, с което благодари на нидерландеца за отдадеността и приноса му:

„Благодарим ти, Дирк Каут!



Нашата съвместна история с жълто-сините цветове започна преди години и връзката помежду ни никога не прекъсна. Ти бе до нас първо на терена, а след това и на треньорската скамейка. Със своята любов и всеотдайност към фланелката спечели специално място в сърцата на всички ни.

Фенербахче обяви новия треньор

Изказваме ти искрена благодарност за всичко, което даде на тези цветове. Днес ти казваме довиждане, но мястото ти в това голямо семейство никога няма да се промени. Защото някои сбогувания не са раздяла, а израз на вечна връзка.“

Каут записа 200 участия като играч на Ливърпул между 2006 и 2012 г., преди да премине във Фенербахче, където спечели титлата на Турция две години по-късно. До момента в треньорската си кариера нидерландецът е бил начело на белгийския Беершот, както и Адо Ден Хааг и Дордрехт в родината си. През юни той стана част от треньорския щаб на Исмаил Картал във Фенербахче, като в гореспоменатите два мача бе и временен треньор на истанбулци.

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Снимки: Imago