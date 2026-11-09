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От Фенербахче отрекоха, че Тоти ще става част от ръководството на клуба

  • 9 ное 2026 | 20:28
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От Фенербахче отрекоха, че Тоти ще става част от ръководството на клуба

Фенербахче внесе яснота относно информациите, свързващи легендата на Рома Франческо Тоти с пост в спортното ръководство на турския клуб. Местното издание Sozcu публикува статия със заглавие „Футболната душа на Фенербахче“, в която се твърди, че Тоти може да бъде назначен в ръководството на клуба и да се превърне архитект на нов проект за отбора, който в момента изпитва сериозни затруднения. От Фенербахче обаче категорично отрекоха подобен вариант.

„Информацията, публикувана днес и впоследствие бе разпространена от други медии, според която Франческо Тоти ще се присъедини към спортното ръководство на клуба, не отговаря на истината“, гласи позицията на истанбулския гранд. От клуба също така осъдиха разпространението на непроверени данни и сложиха край на спекулациите около Тоти.

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Снимки: Gettyimages

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