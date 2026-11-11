Касано изригна срещу Манчини заради селекцията

Огромно напрежение около повиканите в националния отбор на Италия се разрази в страната. В центъра на бурята е решението на селекционера Роберто Манчини да не изпрати повиквателна на полузащитника на Фрозиноне - Джакомо Кало. Липсата на името му в списъка предизвика сериозни дискусии, които бяха подхранени от изявления на агента на играча, а сега към тях се присъедини и колоритният бивш нападател Антонио Касано. В типичния си безкомпромисен стил, Касано изрази мнението си по време на предаването "Viva el Futbol", като не остави съмнение, че според него Кало е трябвало да бъде в състава на "Скуадра адзура".

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"Познавам Джакомо от последната ми година в Сампдория, точно преди да спра с футбола. Тренирах с Примаверата на Чичо Педоне и Паоло Анони, а той беше там. Момче с уникална доброта и скромност. Това, което прави в момента, е пред очите на всички. Аз щях да го повикам. Ако пред него бяха Чави, Андрес Иниеста, Сеск Фабрегас, Серхио Бускетс, Чаби Алонсо и Маркос Сена, щях да кажа на Джакомо: "Обичам те, но си остани вкъщи". Но ти даваш толкова много шансове на играчи като Николо Фаджоли, който е нито риба, нито рак. Николо Барела от три-четири години е в свободно падане, а Сандро Тонали стана за смях срещу Тотнъм", заяви Касано.

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Той завърши анализа си с аргумента, че представянето на халфа на Фрозиноне, който е сред водещите фигури в отбора си от началото на сезона, е заслужавало признание.

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"Аз щях да повикам Кало поне за тези два мача. Той вече има пет гола с един слаб отбор като Фрозиноне. Справя се добре, Джакомо е основният стълб, повтарям, макар да не е нито Шави, нито Андрес Иниеста, нито Андреа Пирло. Но за това, което ми показва, аз щях да го възнаградя. Разбира се, Роберто трябва да залага на младите", каза още Касано.

Niente Nazionale per Calò, Cassano: "Mancini ha chiamato #Fagioli, non è né carne né pesce" #Fiorentina https://t.co/fazv8BuxlK — Fiorentinanews.com (@Fiorentinanews) November 10, 2026

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