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Фенербахче обяви новия треньор

  • 4 ное 2026 | 13:44
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Фенербахче обяви новия треньор

Турският гранд Фенербахче официално повери треньорския пост на бившия си полузащитник Емре Бельозоглу, съобщиха от истанбулския клуб в своите официални канали в социалните мрежи.

За 46-годишния специалист това е втори престой начело на „жълто-сините“, след като през 2021 година изпълняваше функциите на временен наставник. Бельозоглу поема тима от дългогодишния наставник Исмаил Картал, чийто четвърти престой начело на отбора приключи след поражение от вечния съперник Галатасарай в голямото дерби на страната. След него за кратко постът бе поверен на нидерландеца Дирк Кайт, който загуби първия си мач от водения от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе. Днес нидерландецът все пак ще води "фенерите" в сблъсъка срещу бившия му тим Ливърпул.

Бельозоглу пристига начело на гранда след престой в по-скромния истанбулски състав Касъмпаша.

Фенербахче преживява колеблив момент във вътрешния шампионат, заемайки шестото място в таблицата с актив от 16 точки след първите десет кръга, като същевременно е в серия от три поредни срещи без успех.

По време на състезателната си кариера Бельозоглу бе известен като изключително енергичен и техничен халф, преминал през отбори като италианския Интер и английския Нюкасъл. Той сложи край на активната си футболна дейност през 2020 година, за да се отдаде на треньорската професия.

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Снимки: Gettyimages

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