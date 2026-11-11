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Дзаниоло наруши мълчанието след напускането на лагера на Италия: Не беше лесно решение

  • 11 ное 2026 | 11:15
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Дзаниоло наруши мълчанието след напускането на лагера на Италия: Не беше лесно решение

Николо Дзаниоло използва социалните мрежи, за да внесе яснота около оттеглянето си от лагера на националния отбор на Италия. Полузащитникът на Удинезе обясни, че решението му е продиктувано изцяло от лични причини, и отправи апел към обществеността да уважава неговото лично пространство.

Селекционерът Роберто Манчини гласува доверие на халфа, включвайки го и в двата си състава след завръщането си начело на „скуадра адзура“. Травма обаче попречи на Дзаниоло да вземе участие в първия лагер, а във вторник той напусна сбора за ноемврийските срещи поради лични мотиви.

Дзаниоло напусна лагера на Италия, завръщането му в националния тим се отлага
Дзаниоло напусна лагера на Италия, завръщането му в националния тим се отлага

Футболистът, който дебютира за мъжкия тим на Италия именно под ръководството на Манчини още преди първия си официален мач за Рома, няма записано участие с екипа на „адзурите“ от над две години насам.

В профила си в Инстаграм във вторник вечерта Дзаниоло потвърди своето напускане, без да навлиза в допълнителни подробности около ситуацията.

„Да напусна Коверчано не беше никак лесно, но взех това решение изцяло по лични причини“, написа Дзаниоло. „Да нося синята фланелка винаги е повод за гордост. Бих искал да благодаря на треньора, на щаба и на съотборниците си за подкрепата.

Единственото, за което моля, е да бъде уважаван личният ми живот и да не се дава гласност на интерпретации на събития, които нямат нищо общо с мен. Нося този екип близо до сърцето си и ще продължа да работя здраво всеки ден, за да заслужа отново шанса да го облека“, завърши италианският национал.

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