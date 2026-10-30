Фенербахче пред сериозен трансферен удар

Турският гранд Фенербахче е близо до осъществяването на сериозен трансферен удар, след като е на финалната права в преговорите с дългогодишния играч от НБА Дуайт Пауъл. Според информация на "BasketNews", двете страни са близо до споразумение, като се очаква канадският център да подпише едногодишен договор с клуба от Истанбул.

35-годишният баскетболист е бил сред основните трансферни цели на истанбулския отбор през последните седмици. Интерес към него са проявявали и няколко други отбора, но турският гранд изглежда е спечелил надпреварата за подписа му.

Пауъл наскоро стана свободен агент, след като остана извън окончателните състави на отборите в НБА през октомври. Това отвори възможност за ново предизвикателство в кариерата му, като преминаването във Фенербахче би било важна стъпка за турския клуб в укрепването на подкошието.

Канадският национал има зад гърба си 13 сезона в най-силното баскетболно първенство в света, като прекара повече от десетилетие с екипа на Далас Маверикс. През този период той се утвърди като ценен играч в ротацията, отличаващ се със своята енергия, физическа мощ, борбеност и дисциплина в защита.

Сред най-силните му качества са ефективното завършване в близост до коша, доброто движение без топка и умението да играе в ситуации на пик-енд-рол. Освен това Пауъл е известен със своя професионализъм и готовност да изпълнява различни роли в интерес на отбора.

Опитният център притежава и солиден опит в плейофите на НБА. Той беше част от състава на Далас, който достигна до финалите през 2024 година. Един от най-впечатляващите моменти в кариерата му остава сезон 2021/22, когато взе участие във всичките 100 мача на Маверикс в редовния сезон и плейофите.

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