Джуд Белингам призна какво не може да прави в ежедневието

Полузащитникът на Реал Мадрид и Англия Джуд Белингам разкри трудностите, с които се сблъсква в ежедневието си. 23-годишният футболист призна, че все още не е усвоил някои основни умения.

„Чувствам се зрял във футбола, защото съм играл почти 400 мача, но в живота, честно казано, не се чувствам толкова зрял в момента. Не мога да готвя, не мога да шофирам... Добър съм в това да играя футбол, но не чак толкова добър във всичко останало.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: 23-year-old midfield maestro Jude Bellingham does NOT have a driver's license. https://t.co/CcSRg6aEe2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 11, 2026

Разчитам на помощ от приятелите си, семейството си - готвача, чистача, майка ми, който и да е. Така е. Работя всеки ден, по цял ден, а после, когато се прибера... вероятно не съм се научил как да правя някои от най-простите неща. Но съм сигурен, че все още ще има време и място за това“, каза Белингам в интервю за Vogue.

През сезон 2026/27 Белингам изигра 16 мача за Реал Мадрид във всички турнири, отбелязвайки пет гола и давайки четири асистенции.

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