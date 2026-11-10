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Защо Хаджар се надяваше, че Верстапен ще му върне позицията

  • 10 ное 2026 | 18:24
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В хода на Гран При на Сао Пауло Исак Хаджар пропусна пред себе си Макс Верстапен, а след това по радиото на няколко пъти попита дали съотборникът му ще му върне позицията, но така и не получи убедителен отговор. След това състезанието се разви така, че Макс дръпна напред, а в началото на тази седмица шефът на Ред Бул Лоран Мекис потвърди, че в бокса са обмисляли заповеди от бокса, за да върне Макс позицията на Хаджар.

Французинът този път не успя, но представянето му на пистата обещава интересни времена в Ред Бул, както и явно е въпрос на време в тима да избухне нов скандал, свързан със заповедите от бокса. Защото историята сочи, че Макс Верстапен изпълнява заповеди от бокса само когато те са в негова полза. Ако не вярвайте, питайте Серхио Перес, който имаше сериозен принос за скандалната титла на Макс от 2021, но година по-късно в Сао Пауло Верстапен отказа да изпълни заповед от бокса и да пропусне мексиканеца напред за 6-ото място. А при Хаджар в неделя ставаше въпрос за втората позиция. Определено ще е интересно.

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Как обаче се справи Хаджар в преследването на Макс и как тимът отново подкрепи атаката на Верстапен.

Малко преди края на първата половина на Гран При на Сао Пауло от бокса на Ред Бул предупредиха Хаджар, че Верстапен го застига и когато Макс е достатъчно близо ще използва Straight Mode, а Исак трябва да го пропусне. В 36 обиколка разликата между двамата беше 1,2 секунди и Исак пак беше предупреден, а в началото на 37-ата той пропусна Макс напред, като загуби 2 секунди заради по-сериозното си спиране за първи завой.

Лоран Мекис отличи представянето на Исак Хаджар в Сао Пауло
Лоран Мекис отличи представянето на Исак Хаджар в Сао Пауло

Веднага след това, в 38 обиколка, Хаджар попита по радиото дали той и Макс ще запазят позициите си, ако Макс не успее да настигне водача Ландо Норис.

„Ще ти се обадя отново, ще ти се обадя. Стой близо до него, нека сме близо до него“, беше отговорът Ричард Ууд, състезателният инженер на Хаджар.

4 обиколки след размяната на позициите Верстапен все още не беше успял да се откъсне пред Хаджар, а Исак пак попита за отговора на своя въпрос като напомни на инженера си да не забрави да му се обади.

„Да, работя по въпроса, все още работя по това“, отговори му Ууд.

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В 43 обиколка Хаджар се доближи на половин секунда от Макс, като преди това разликата им се движеше между 7 десети и 1 секунда. Тогава Хаджар отново притисна Ууд за отговор за това дали ще си върне позицията.

Но в 44 обиколка Ред Бул извикаха Верстапен в бокса - Макс спря преди Хаджар, така „пресече“ стратегията на Исак и се върна преди него на пистата с нови гуми.

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Този път Хаджар само попита по радиото инженера си дали вижда това, което вижда и той му отговори утвърдително.

„Добре, благодаря ти“, беше учтивият отговор на пилота.

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След бокса на Хаджар, Верстапен беше на 9 секунди пред него и до финала Исак успя да стопи малка част от аванса на Макс. Шефът на Ред Бул Лоран Мекис веднага се включи по радиото, за да поздрави Исак за най-доброто му класиране до момента, а след състезанието изрично коментира силното представяне на Хаджар.

Все пак, Мекис каза, че Хаджар „може би е заслужавал повече“ и допълни, че се гордее с него, а Исак се извини на тима за грешките, които допусна с меките сликове и които всъщност допълнително затрудниха битката му с Макс за второто място в крайното класиране.

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Снимки: Gettyimages

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