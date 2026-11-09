В Ред Бул имали план да наложат отборни заповеди на Макс Верстапен в Бразилия

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис разкри, че Макс Верстапен е щял да получи нареждане да върне втората позиция на съотборника си Исак Хаджар по време на Гран При на Сао Пауло, ако двамата бяха останали достатъчно близо един до друг на пистата. Мекис заяви това на фона на всички неуспешни опити на неговите предшественици да наложат заповеди от бокса на Макс, когато те не са в негова полза.

Хаджар, който потегли пети на „Интерлагос“, първоначално бе помолен да пропусне напред Верстапен в 38 обиколка. По това време нидерландецът си пробиваше път напред през колоната, след като стартира едва 21-и заради санкция за смяна на компоненти по задвижващата система.

Two champions with ground to make up 📈 Take a look at the start reactions from both Hamilton and Verstappen in Brazil as they fire off the line and towards the points! #F1 #BrazilGP @awscloud https://t.co/GH83Qa1bck — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

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Тактическата рокада бе предприета, за да се даде възможност на световния шампион да преследва водача в надпреварата Ландо Норис, чийто аванс начело надхвърляше девет секунди.

Хаджар обаче се задържа на по-малко от секунда зад болида на Верстапен и попита по радиото дали Макс ще му върне позицията, ако нидерландецът не успее да настигне пилота на Макларън.

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Мекис потвърди, че отборът е имал готовност да осъществи това връщане на позициите, но променливите условия на трасето и стратегическите решения впоследствие са направили този ход невъзможен.

„Смятам, че щяхме да го направим - заяви Мекис пред медиите след финала. - Ако колите ни бяха останали близо една до друга, щяхме да разменим местата им, защото Исак поддържаше страхотно темпо и се движеше плътно зад Макс веднага след първоначалната смяна.“

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„С развитието на състезанието и повторната поява на дъжда обаче дистанцията между тях нарасна значително и подобно решение вече губеше всякакъв смисъл.“

„Освен това, с усилването на дъжда в заключителните обиколки, това щеше да бъде напълно нелогично.“

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Самата идея Верстапен да получи нареждане да отстъпи позиция на свой съотборник е показателна, тъй като Ред Бул традиционно прилага отборни заповеди предимно в полза на четирикратния първенец във Формула 1.

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Нидерландецът предизвика сериозен отзвук на „Интерлагос“ през 2022 година, когато категорично отказа да пропусне Серхио Перес, въпреки че титлата му вече бе гарантирана, а мексиканецът водеше оспорвана битка за второто място в крайното класиране.

Съвсем наскоро пък самият Хаджар показа характер по време на надпреварата за Гран При на САЩ в Остин. Тогава французинът първоначално оказа съпротива при инструкцията да пропусне Верстапен поради опасения, че ще загуби ценно състезателно време. Той отстъпи едва след като състезателният му инженер подчерта, че става дума за директна заповед, а не за препоръка.

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В Бразилия обаче Хаджар се съобрази с първоначалното указание без каквото и да е колебание и запази високо темпо, преди разликата между двата болида на Ред Бул да се увеличи драстично.

В крайна сметка Верстапен пресече финалната линия на второ място зад Норис, а Хаджар допълни подиума с третата си позиция, осигурявайки двоен успех за тима в тежките дъждовни условия на 71-обиколното състезание.

Оценявайки представянето, Мекис подчерта: „Трябва да призная, че Макс и Исак сработиха невероятно добре помежду си, за да ни донесат този силен резултат.“

Преди Макс, другият фаворит на Ред Бул - Себастиан Фетел, постави началото на неизпълнението на заповеди от бокса, когато те не са в негова полза, като върхът дойде със скандала "Мулти-21" в Малайзия през 2013 година, когато германецът не изпълни заповедите от бокса и открадна победата на съотборника си Марк Уебър.

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Снимки: Gettyimages