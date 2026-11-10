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Люис Хамилтън на хуманитарна мисия на границата между Египет и ивицата Газа

  • 10 ное 2026 | 17:43
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Седемкратният световен шампион от Формула 1 Люис Хамилтън посети границата между Египет и ивицата Газа, за да види от първо лице усилията да се достави хуманитарна помощ на палестинските граждани.

Британският пилот посети граничен пункт "Рафах" - единственото място, през което може да се преминава между двете страни, както и съоръженията на Египетския червен полумесец в Ел Ариш. Той също така получи информация за това как се подготвя и координира хуманитарната помощ преди да бъде изпратена към ивицата Газа.

41-годишният Хамилтън е известен с това, че подкрепя хуманитарни и благотворителни каузи. През 2021 година той основа фондацията "Мисия 44", чиято цел е да подкрепя младите хора и да подобрява достъпа им до образование и възможности за професионална реализация. В миналото той също така е подкрепял хуманитарни и спасителни инициативи, както и усилия за оказване на помощ на хора, засегнати от военни конфликти.

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Снимки: Gettyimages

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