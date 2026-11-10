Как наказанията, скоростта и гумите провалиха Ферари в Гран При на Сао Пауло

Състезанието за Гран При на Сао Пауло на пистата „Интерлагос“ се превърна в сериозно изпитание за отбора на Ферари. Ръководителят на тима Фред Васьор обясни, че съвкупност от негативни фактори е довела до разочароващия финал, в който Шарл Леклер завърши едва осми, а Люис Хамилтън остана на девета позиция.

И двамата пилоти стартираха по-назад на решетката заради наказания за смяна на компоненти по задвижващата система. Седемкратният световен шампион във Формула 1 Хамилтън направи впечатляващо потегляне и спечели цели 11 места още в първата обиколка, но след това темпото му рязко спадна и той не успя да продължи пробива си напред. Подобни затруднения изпита и Леклер, който в края на надпреварата получи допълнителна санкция за удар срещу Лиам Лоусън, коствала му седмото място.

Two champions with ground to make up 📈 Take a look at the start reactions from both Hamilton and Verstappen in Brazil as they fire off the line and towards the points! #F1 #BrazilGP @awscloud https://t.co/GH83Qa1bck — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

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Проблемите с температурата на гумите

Васьор подчерта, че управлението на гумите е било фундаментален проблем за представянето на болидите през неделния ден. По думите му темпото на Леклер с меките гуми се е променяло драстично в различните фази на стинта, като в определени моменти е било конкурентно на лидерите, а в други е липсвало всякакво сцепление.

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Френският специалист обясни, че грешният температурен прозорец на гумите може да доведе до загуба от половин секунда на обиколка — влияние, което напълно обезсмисля всякакви аеродинамични и технически подобрения по автомобила, носещи едва няколко десети от секундата.

Натрупване на неблагоприятни фактори

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Освен грижите с гумите, Ферари страдаше и от сериозен дефицит на максимална скорост. При наличието само на една суха траектория на трасето, напредването от дъното на колоната се оказа изключително трудна задача.

Васьор обобщи, че представянето е било белязано от наслагване на няколко ключови проблема: незадоволително темпо в петък, наказанията на стартовата решетка, липсата на достатъчно скорост на правите и постоянните колебания при загряването на гумите както на сухо, така и на мокро трасе.

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Снимки: Gettyimages