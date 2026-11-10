Ландо Норис със закачливо съобщение към Зак Браун след триумфа в Бразилия

По време на празненството след победата си в Гран При на Сао Пауло, пилотът на Макларън Ландо Норис намери време да се пошегува със своя шеф Зак Браун по отборното радио.

Браун, който е главен изпълнителен директор и председател на Макларън Рейсинг, не присъства на пистата „Интерлагос“, за да види на живо брилянтния успех на Норис в изключително трудни и променливи метеорологични условия.

Lando and Oscar meet the papaya army in Sao Paulo! 🇧🇷 #F1 #BrazilGP https://t.co/rJLMIQ32qg — Formula 1 (@F1) November 10, 2026

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Британският състезател демонстрира безупречно каране на изсъхващата и отново мократа писта от последвалия дъжд в Сао Пауло. Той успя да превърне спечелената в събота първа позиция на старта в победа, като пресече финалната линия с аванс от над 14 секунди пред най-близкия си преследвач Макс Верстапен.

Този успех на Норис се забави много — първият му след Гран При на Нидерландия през лятото, като дойде само седмица след като Андреа Кими Антонели си осигури титлата във Формула 1 в Мексико Сити.

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Триумфът на пилота бе и перфектен подарък за шефа на отбора Зак Браун, който отпразнува своя 55-и рожден ден в събота, 7 ноември. В съобщението си по радиото след края на надпреварата Норис използва възможността да го поздрави, използвайки пълното му име с явна доза ирония.

„Страхотна работа! Браво, момчета. Всички го заслужавате. Продължаваме да работим здраво. Аз се опитвам да давам резултати и днес го направихме. Заслугата е на всички ви. Нека продължаваме в същия дух! Честит рожден ден, Закари! Знам, че обичаш да те наричат Закари!“

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В своята реакция в социалната мрежа Туитър Браун не скри задоволството си от представянето на тима, но завърши публикацията си с шеговито послесловие, насочено към пилота.

„Победители в Сао Пауло! Мега каране от Ландо, който грабна победата след вчерашния полпозишън, както и силно представяне и завръщане от Оскар за ценни точки. Поздравления за Мерцедес и HPP за осигуряването на титлата при конструкторите след впечатляващ сезон. Очакваме с нетърпение битката с вас догодина. Послепис: Ландо, не ме наричай пак Закари!"

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Следващото предизвикателство за Норис, Браун и целия екип на Макларън е състезанието в Лас Вегас след две седмици. Там отборът ще се опита да завърши сезона силно в ожесточената борба срещу Ред Бул за третото място в шампионата при конструкторите.

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Снимки: Gettyimages