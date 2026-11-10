Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ландо Норис със закачливо съобщение към Зак Браун след триумфа в Бразилия

  • 10 ное 2026 | 16:57
  • 409
  • 0

По време на празненството след победата си в Гран При на Сао Пауло, пилотът на Макларън Ландо Норис намери време да се пошегува със своя шеф Зак Браун по отборното радио.

Браун, който е главен изпълнителен директор и председател на Макларън Рейсинг, не присъства на пистата „Интерлагос“, за да види на живо брилянтния успех на Норис в изключително трудни и променливи метеорологични условия.

Лоран Мекис няма да решава за Никола Цолов и Лоусън
Лоран Мекис няма да решава за Никола Цолов и Лоусън

Британският състезател демонстрира безупречно каране на изсъхващата и отново мократа писта от последвалия дъжд в Сао Пауло. Той успя да превърне спечелената в събота първа позиция на старта в победа, като пресече финалната линия с аванс от над 14 секунди пред най-близкия си преследвач Макс Верстапен.

Този успех на Норис се забави много — първият му след Гран При на Нидерландия през лятото, като дойде само седмица след като Андреа Кими Антонели си осигури титлата във Формула 1 в Мексико Сити.

ADUO: Няма да има подобрения по задвижващите системи този сезон
ADUO: Няма да има подобрения по задвижващите системи този сезон

Триумфът на пилота бе и перфектен подарък за шефа на отбора Зак Браун, който отпразнува своя 55-и рожден ден в събота, 7 ноември. В съобщението си по радиото след края на надпреварата Норис използва възможността да го поздрави, използвайки пълното му име с явна доза ирония.

„Страхотна работа! Браво, момчета. Всички го заслужавате. Продължаваме да работим здраво. Аз се опитвам да давам резултати и днес го направихме. Заслугата е на всички ви. Нека продължаваме в същия дух! Честит рожден ден, Закари! Знам, че обичаш да те наричат Закари!“

Антонели: Мечтая си за финал на сезона в Италия
Антонели: Мечтая си за финал на сезона в Италия

В своята реакция в социалната мрежа Туитър Браун не скри задоволството си от представянето на тима, но завърши публикацията си с шеговито послесловие, насочено към пилота.

„Победители в Сао Пауло! Мега каране от Ландо, който грабна победата след вчерашния полпозишън, както и силно представяне и завръщане от Оскар за ценни точки. Поздравления за Мерцедес и HPP за осигуряването на титлата при конструкторите след впечатляващ сезон. Очакваме с нетърпение битката с вас догодина. Послепис: Ландо, не ме наричай пак Закари!"

ФИА потвърди: Сезонът във Формула 1 ще завърши по план в Катар и Абу Даби
ФИА потвърди: Сезонът във Формула 1 ще завърши по план в Катар и Абу Даби

Следващото предизвикателство за Норис, Браун и целия екип на Макларън е състезанието в Лас Вегас след две седмици. Там отборът ще се опита да завърши сезона силно в ожесточената борба срещу Ред Бул за третото място в шампионата при конструкторите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Защо Хаджар се надяваше, че Верстапен ще му върне позицията

Защо Хаджар се надяваше, че Верстапен ще му върне позицията

  • 10 ное 2026 | 18:24
  • 375
  • 0
Люис Хамилтън на хуманитарна мисия на границата между Египет и ивицата Газа

Люис Хамилтън на хуманитарна мисия на границата между Египет и ивицата Газа

  • 10 ное 2026 | 17:43
  • 311
  • 0
Сезонът във Формула 1 приключва в Лас Вегас, ако Катар и Абу Даби отпаднат

Сезонът във Формула 1 приключва в Лас Вегас, ако Катар и Абу Даби отпаднат

  • 10 ное 2026 | 17:20
  • 560
  • 0
Как наказанията, скоростта и гумите провалиха Ферари в Гран При на Сао Пауло

Как наказанията, скоростта и гумите провалиха Ферари в Гран При на Сао Пауло

  • 10 ное 2026 | 17:14
  • 701
  • 0
Ще се оттегли ли Марк Маркес от MotoGP в края на сезона?

Ще се оттегли ли Марк Маркес от MotoGP в края на сезона?

  • 10 ное 2026 | 16:42
  • 798
  • 1
ADUO: Няма да има подобрения по задвижващите системи този сезон

ADUO: Няма да има подобрения по задвижващите системи този сезон

  • 10 ное 2026 | 16:34
  • 595
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 11693
  • 50
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 23663
  • 70
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 10892
  • 1
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 26171
  • 11
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 17994
  • 29
На живо от Ботевград: преди мача Балкан – ПАОК

На живо от Ботевград: преди мача Балкан – ПАОК

  • 10 ное 2026 | 17:00
  • 10964
  • 18