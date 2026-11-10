ADUO: Няма да има подобрения по задвижващите системи този сезон

Международната автомобилна федерация (ФИА) публикува окончателните резултати от системата за допълнителни възможности за развитие и подобрения (ADUO) за сезон 2026 във Формула 1. Според официалния доклад няма промяна в статуса на нито един от производителите на задвижващи системи.

От настоящата кампания правилникът на шампионата включва специален механизъм, позволяващ на производителите, които изостават от най-добрия двигател на решетката, да правят допълнителни модификации чрез токени въз основа на скала за представяне.

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След приключването на първия оценъчен период (от Австралия до Канада) за еталон бе определен агрегатът на Ред Бул Форд Пауъртрейнс. Двигателят с вътрешно горене на Мерцедес се оказа с между 2 и 4 процента изоставане, което осигури на германския производител право на едно допълнително подобрение през този сезон и още едно през следващия. Ферари, Ауди и Хонда отчетоха пасив от над 4 процента, благодарение на което получиха по две обновления за настоящия шампионат и две за 2027 година.

От Ред Бул Форд Пауъртрейнс оспориха данните и поискаха преразглеждане на анализа, тъй като не бяха съгласни със заключението, че разполагат с най-мощния двигател, което забави официалното оповестяване на първоначалните резултати.

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По силата на предварителното споразумение между отборите преди началото на сезона, федерацията измерва единствено мощността на двигателя с вътрешно горене. Въпреки това производителите, които се класират за отстъпки по системата ADUO, имат право да модифицират и електрическите компоненти, включително батерията и системата MGU-K.

По този начин, докато съперниците на Ред Бул разполагаха с възможност за редица обновления през целия сезон, базираният в Милтън Кийнс тим на практика се сблъска със замразяване на развитието на своя двигател.

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Третият и последен анализ на ФИА, обхващащ състезанията от Нидерландия до САЩ включително, не доведе до промени, което означава, че нито един производител няма да получи нови предимства или да загуби вече предоставените. През втория период през лятото размествания също не бяха отчетени.

„През третия период разликите в представянето спрямо водещия двигател с вътрешно горене претърпяха развитие, но тези промени не доведоха до предоставянето на допълнителни хомологации за производителите на задвижващи системи“, се посочва в официалния доклад на федерацията.

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На фона на дискусиите относно метода за измерване, ФИА изрази готовност да направи корекции в системата занапред, ако бъде постигнато съгласие с производителите. Директорът на направлението за едноместни болиди към федерацията Николас Томбазис изрази увереност в успеха на въведения механизъм.

Следващият период за оценка по системата ADUO ще стартира през 2027 година и ще обхване първите шест старта от шампионата – от Бахрейн до Маями.

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Снимки: Gettyimages