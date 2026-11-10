Лоран Мекис няма да решава за Никола Цолов и Лоусън

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис заяви, че решението дали Лиам Лоусън да запази мястото си или Никола Цолов да дебютира във Формула 1 през сезон 2027 зависи изцяло от отбора на Рейсинг Булс.

Докато новобранецът Арвид Линдблад има гарантирано място за втора поредна кампания в световния шампионат догодина, въпросът за неговия съотборник остава отворен. Претендентът за титлата във Формула 2 Никола Цолов се смяташе за основен фаворит за позицията, но новозеландецът записа много силни състезания през втората половина на кампанията.

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В същото време Лоусън записа 89 точки през този сезон – повече от два пъти спрямо всеки друг пилот от средата на колоната. Новозеландецът безапелационно изпревари съотборника си Линдблад както в квалификациите, така и в състезанията през последните пет кръга. За този период той натрупа впечатляващите 30 точки, изпреварвайки дори актива на Джордж Ръсел от 26 точки. При коварните метеорологични условия в Бразилия Лоусън отново завърши на седмо място, с аванс от цели 36 секунди пред следващия най-добър пилот от средата на колоната – Нико Хюлкенберг.

Запитан как оценява обстановката и дали Ред Бул може да оправдае евентуално освобождаване на пилот с подобни резултати, Мекис коментира: „Това са въпроси, на които от Рейсинг Булс трябва да отговорят, след като вземат окончателното си решение. Има твърде много условности.“

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„Решението за пилотите на Рейсинг Булс е изцяло в техни ръце. Въпреки че поддържаме обща младежка програма, ние сме в уникалната позиция най-добрите състезатели от Рейсинг Булс да преминават в Ред Бул Рейсинг, както направихме с Макс Верстапен и с Исак Хаджар. Но пътят им до този момент във Формула 1 зависи изцяло от втория отбор.“

Французинът изказа и отлични думи за карането на Лоусън:

„Що се отнася до Лиам, мога само да го поздравя за поредния много силен уикенд. Той се намира във фантастична серия. Свърши отлична работа за нас в трите състезания, в които трябваше да се включи – невероятен контраст спрямо опита му от преди година. Всички виждаме, че след връщането си в Рейсинг Булс той направи още една крачка напред на пистата. Показаното през изминалия уикенд е перфектно доказателство за високото му ниво.“

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Шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн вече загатна, че би желал да задържи Лоусън. В миналото бившите ръководители на Ред Бул Кристиан Хорнър и Хелмут Марко имаха решаваща дума при подобни казуси, но и двамата вече не са част от структурата.

Мекис беше категоричен, че този модел на вземане на решения е в миналото: „Има съществена разлика между това да изразиш мнение и да вземеш решение. Аз не съм човекът, който решава.“

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Притиснат да сподели личната си позиция, французинът отвърна с усмивка:

„Току-що прекарах три минути в обяснения, че изборът принадлежи на Рейсинг Булс. Няма да давам публично мнение, което да прозвучи като позиция на Ред Бул Рейсинг. Това е тяхно решение. Те разполагат с цялата информация и разполагат с огромен опит. Алън е страхотен специалист и разбира състезанията по-добре от повечето хора. Напълно естествено е да не бързат, защото от гледна точка на Ред Бул няма никаква причина за припряност.“

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Снимки: Gettyimages