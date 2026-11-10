Сезонът във Формула 1 приключва в Лас Вегас, ако Катар и Абу Даби отпаднат

Сезон 2026 във Формула 1 ще приключи с надпреварата за Гран При на Лас Вегас в края на следващата седмица в случай, че кръговете в Катар и Абу Даби не могат да се проведат.

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Организаторите на световния шампионат официално се отказаха от алтернативното състезание на „Имола“, което подготвяха като резервен вариант, ангажирайки се с провеждането на стартовете на „Лусайл“ и „Яс Марина“. Ако обаче се стигне до тяхната отмяна поради ескалиране на напрежението на Близкия изток, тогава сезонът ще финишира в Града на греха идната седмица.

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Подобен сценарий би означавал, че Формула 1 ще проведе само 21 от предвидените 24 кръга, след като по-рано през кампанията надпреварата за Гран При на Саудитска Арабия беше анулирана. Гран При на Бахрейн се проведе, но не на „Сахир“, а на „Сепанг“ в Малайзия.

Напук на войната в Катар отбелязаха рекордна посещаемост на MotoGP

Със сигурност всички във Формула 1 бяха окуражение от факта, че Гран При на Катар в MotoGP се състоя без никакви спънки миналия уикенда. Световният шампионат по мотоциклетизъм дори отчете рекордна посещаемост на единствения си кръг в Близкия изток, въпреки продължаващата нестабилна обстановка в региона.

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Снимки: Gettyimages