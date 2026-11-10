Тухел повика бранител на Борнемут за заместник на Конса

Бранителят на Борнемут Джеймс Хил получи първата си повиквателна за националния отбор на Англия, след като селекционерът на "трите лъва" Томас Тухел го привика за заместник на Езри Конса. Бранителят на Арсенал ще пропусне мача с Хърватия в четвъртък, след като бе заменен заради контузия в коляното по време на мача със Славия (Прага) в Шампионската лига, но след това все пак игра 90 минути при победата над Хъл Сити в събота. Той ще поднови пълноценни тренировки по-късно през тази седмица и ако всичко е наред, ще бъде на разположение за гостуването на Испания в Мадрид в неделя.

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Вчера Томас Тухел направи друга рокада в защитата, след като Марк Геи отпадна заради контузия, а на мястото му бе повикан Дан Бърн.

24-годишният Джеймс Хил е играл всяка минута от сезона на Борнемут във Висшата лига и е участвал във всеки мач от дебютната кампания на отбора в Лига Европа. Той бе привлечен от Флийтууд през януари 2022 г. за незначителната сума от един милион паунда.

An update from the #ThreeLions camp, as James Hill is added to Thomas Tuchel's squad. Ezri Konsa will miss Thursday's match against Croatia, but will return to full training later this week. — England (@England) November 10, 2026

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Снимки: Imago