Борнемут с четвърта поредна победа в Премиър лийг

Борнемут постигна ценна победа с 2:1 при гостуването си на Ипсуич в двубой от 10-ия кръг на Премиър лийг. „Черешките“ започнаха отлично срещата на „Портман Роуд“ и поведоха още в 5-ата минута чрез Еванилсон, който се възползва от възможността пред себе си и даде аванс на гостите. Ипсуич опита да отговори бързо, като постепенно овладя повече притежанието на топката, но гостите останаха много опасни при своите контраатаки. Гостите успяха да запазят преднината си до почивката, а само секунди след подновяването на играта увеличиха аванса си. Дара О'Шей (46') си отбеляза автогол, след като прати топката в собствената си врата и постави домакините в много трудна ситуация.

Ипсуич обаче не се предаде и продължи да търси начин да се върне в мача. Усилията на домакините дадоха резултат в 73-тата минута, когато Джак Кларк (73') реализира дузпа и намали изоставането. В заключителната част на двубоя "трактористите" опитаха да стигнат до изравняването, но Борнемут удържа натиска и си тръгна с трите точки. Така тимът продължи отличната си серия, докато Ипсуич пропусна възможността да вземе нещо от домакинството си.

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Снимки: Gettyimages