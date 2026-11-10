Бъдещето на Карик ще бъде решено утре

Очаква се бъдещето на Майкъл Карик като мениджър на Манчестър Юнайтед да бъде решено утре в Монако, съобщават “ББС” и “Скай Спортс”. В разговорите ще участват изпълнителният директор на клуба Омар Берада и директорът по футболните въпроси Джейсън Уилкокс, както и съсобственика сър Джим Ратклиф, които отговарят за спортното управление на „червените дяволи“.

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Тримата ще направят оценка на представянето на отбора през сезона и ще обсъдят възможностите пред клуба. Берада и Уилкокс ще представят на Ратклиф своите изводи и препоръки, като позицията на Карик изглежда все по-несигурна. Според повечето водещи английски медии почти сигурно Берада и Уилкокс ще препоръчат на Ратклиф Карик да бъде уволнен, а самият съсобственик трябва да одобри това решение.Срещата в Монако е била планирана предварително и не е свикана по спешност заради последните резултати.

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От вчера насам пресата на Острова твърди, че фаворит за нов наставник на Манчестър Юнайтед е Маурисио Почетино. За да бъде привлечен аржентинецът обаче, шефовете на “червените дяволи” ще трябва да платят освобождаваща клауза в размер на 10 милиона долара (7.4 млн. паунда). Другите варианти пред 20-кратните шампиони са Юлиан Нагелсман и Еду Хау.

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Снимки: Gettyimages