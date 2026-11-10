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Агентът на Алисон потвърди за преговорите с Ливърпул

  • 10 ное 2026 | 13:55
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Агентът на Алисон потвърди за преговорите с Ливърпул

Бъдещето на Алисон Бекер на „Анфийлд“ навлиза в решителна фаза, след като агентът на бразилския вратар потвърди, че вече се водят преговори за подновяване на контракта му. Настоящото споразумение на 34-годишния страж изтича в края на сезона.

През март мърсисайдци активираха клауза за удължаване на договора на бразилеца с още една година, което му гарантира девети пореден сезон с екипа на „червените“. Въпреки това спекулациите около следващата му стъпка не стихват.

Самият Алисон обаче внесе яснота след победата над Кристъл Палас, заявявайки открито желанието си да остане в клуба и разкривайки, че неговият представител е в контакт с ръководството. Малко след това неговият агент Зе Мария също потвърди, че двете страни водят първоначални разговори.

Алисон призна, че иска да остане и преговаря за нов договор с Ливърпул
Алисон призна, че иска да остане и преговаря за нов договор с Ливърпул

„Алисон много обича Ливърпул. В момента водим предварителни преговори относно подновяването на договора му“, сподели Зе Мария.

До момента Бекер има записани 347 мача за Ливърпул, в които е запазил 141 „сухи“ мрежи и дори успя да отбележи един гол. С тима той триумфира два пъти във Висшата лига, спечели Шампионската лига, Световното клубно първенство на ФИФА, Купата на Англия и два пъти Купата на лигата. Бразилецът остава твърд титуляр и под ръководството на новия мениджър Андони Ираола, като взе участие във всички двубои в първенството и Шампионската лига през настоящата кампания.

Паралелно с разговорите за нов договор, Ливърпул продължава да подготвя дългосрочния план за вратарския пост. През лятото на 2025 година клубът привлече Гиорги Мамардашвили и Армин Печи, а през септември бе договорена и сделка на стойност 30 милиона паунда с Генк за белгийския талант Лука Бругманс, който се очаква да се присъедини към състава догодина.

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