През януари ще има поне три кандидата за Субименди

Три водещи европейски клуба проявяват засилен интерес към полузащитника на Арсенал Мартин Субименди преди наближаващия януарски трансферен прозорец. Според "Индипендънт" това са Челси, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.
И трите гранда имат необходимост от подсилване в халфовата линия, а Субименди е считан за една от малкото достъпни опции от световна класа за предстоящия пазар. Испанецът премина на „Емиратс“ от Реал Сосиедад през лятото на 2025 година срещу 60 милиона паунда и първоначално беше неизменен титуляр в състава на Микел Артета, но към края на битката за титлата през миналия сезон загуби водещата си роля.
Артета продължава да цени качествата му в средата на терена, където обича да разполага с разнообразни варианти, но в момента Арсенал разполага с голяма наситеност в тази зона след привличането на Бруно Гимараеш за 85 милиона паунда. В последно време мениджърът залага основно на бразилеца и Деклан Райс като дефанзивна двойка, а все по-често минути получава и младокът Майлс Люис-Скели.
Плановете на Арсенал за лятото включват привличането на бързо крило за директен преход в атака, но за осъществяването на входящ трансфер клубът ще трябва първо да направи мащабна продажба. Това прави Субименди най-логичния кандидат за изходящ трансфер, като при евентуална сделка „артилеристите“ ще настояват да възстановят поне платените за него 60 милиона паунда.
Въпреки намалените минути напоследък испанският халф беше ключова фигура в шампионския сезон и имаше сериозен принос за победния гол на Феран Торес, който донесе световната титла на Испания през юли.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago