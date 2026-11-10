Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

През януари ще има поне три кандидата за Субименди

  • 10 ное 2026 | 13:07
  • 549
  • 0
През януари ще има поне три кандидата за Субименди

Три водещи европейски клуба проявяват засилен интерес към полузащитника на Арсенал Мартин Субименди преди наближаващия януарски трансферен прозорец. Според "Индипендънт" това са Челси, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

И трите гранда имат необходимост от подсилване в халфовата линия, а Субименди е считан за една от малкото достъпни опции от световна класа за предстоящия пазар. Испанецът премина на „Емиратс“ от Реал Сосиедад през лятото на 2025 година срещу 60 милиона паунда и първоначално беше неизменен титуляр в състава на Микел Артета, но към края на битката за титлата през миналия сезон загуби водещата си роля.

Артета продължава да цени качествата му в средата на терена, където обича да разполага с разнообразни варианти, но в момента Арсенал разполага с голяма наситеност в тази зона след привличането на Бруно Гимараеш за 85 милиона паунда. В последно време мениджърът залага основно на бразилеца и Деклан Райс като дефанзивна двойка, а все по-често минути получава и младокът Майлс Люис-Скели.

Плановете на Арсенал за лятото включват привличането на бързо крило за директен преход в атака, но за осъществяването на входящ трансфер клубът ще трябва първо да направи мащабна продажба. Това прави Субименди най-логичния кандидат за изходящ трансфер, като при евентуална сделка „артилеристите“ ще настояват да възстановят поне платените за него 60 милиона паунда.

Въпреки намалените минути напоследък испанският халф беше ключова фигура в шампионския сезон и имаше сериозен принос за победния гол на Феран Торес, който донесе световната титла на Испания през юли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Агентът на Алисон потвърди за преговорите с Ливърпул

Агентът на Алисон потвърди за преговорите с Ливърпул

  • 10 ное 2026 | 13:55
  • 15
  • 0
Седмица след позорното 1:9: Ланс направи логичното с треньора

Седмица след позорното 1:9: Ланс направи логичното с треньора

  • 10 ное 2026 | 13:26
  • 343
  • 0
Обявиха Месут Йозил за враг на Украйна

Обявиха Месут Йозил за враг на Украйна

  • 10 ное 2026 | 12:58
  • 1049
  • 5
Астън Вила удължи договора на Линдельоф

Астън Вила удължи договора на Линдельоф

  • 10 ное 2026 | 12:42
  • 485
  • 0
Евертън проучва възможността да върне Де Бройне в Премиър лийг през януари

Евертън проучва възможността да върне Де Бройне в Премиър лийг през януари

  • 10 ное 2026 | 12:29
  • 661
  • 2
Новите голови сензации в Европа: Реалност или временен блясък са постиженията на Синайоко и Забири?

Новите голови сензации в Европа: Реалност или временен блясък са постиженията на Синайоко и Забири?

  • 10 ное 2026 | 12:29
  • 698
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 11106
  • 40
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 3668
  • 0
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 15813
  • 4
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 10829
  • 19
Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 7536
  • 8
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 22074
  • 20