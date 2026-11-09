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Защитник на Ман Сити получи травма, бранител на Нюкасъл го смени в националния отбор

  • 9 ное 2026 | 14:31
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Защитник на Ман Сити получи травма, бранител на Нюкасъл го смени в националния отбор

Защитникът на Нюкасъл Дан Бърн получи повиквателна за националния отбор на Англия, след като Марк Геи отпадна от състава заради контузия. Бранителят на Манчестър Сити е получил травма в областта на бедрото по време на поражението с 1:3 от Нотингам Форест в събота и няма да бъде на разположение на селекционера Томас Тухел за предстоящите двубои.

34-годишният Бърн се присъедини към лагера на „трите лъва“ в понеделник и ще има възможност отново да облече националната фланелка. Футболистът на Нюкасъл има 11 мача за Англия и беше част от състава, който достигна до полуфиналите на Световното първенство през лятото. За последно той игра за националния тим именно в загубения полуфинал срещу Аржентина.

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Отсъствието на Геи е неприятен удар за Тухел, тъй като защитникът се превърна в един от основните му избори в центъра на отбраната. 26-годишният футболист беше титуляр в почти всички срещи на Англия на Мондиала, както и във всичките четири двубоя от Лигата на нациите през септември и октомври. От началото на сезона бившият бранител на Кристъл Палас показва доста колебливи игри и допусна няколко грешки, водещи директно до попадения във вратата на “гражданите”.

Англия предстоят два важни мача в заключителната фаза на груповата фаза на турнира – домакинство на Хърватия на 12 ноември и гостуване на световния шампион Испания три дни по-късно. Тимът на Тухел заема второто място в групата с девет точки и се нуждае от още една, за да си гарантира класиране за четвъртфиналите.

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Снимки: Gettyimages

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